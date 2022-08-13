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Galatasaray Giresunspor: 0-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in ikinci haftasında heyecan devam ediyor. Yeni transferleriyle sahasında Giresunspor'u konuk eden Galatasaray, şok bir yenilgi aldı. Aslan, Abdülkerim'in büyük hatasında Sainz'ın 77. dakikada attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla 3 puanda kalırken, Giresunspor da puanını 3'e yükseltti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 23:47 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 23:49
Galatasaray Giresunspor: 0-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in ikinci haftasında heyecan devam ediyor. Yeni transferleriyle sahasında Giresunspor'u konuk eden Galatasaray, şok bir yenilgi aldı.

Aslan, Abdülkerim'in büyük hatasında Sainz'ın 77. dakikada attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla 3 puanda kalırken, Giresunspor da puanını 3'e yükseltti.

TEK DEĞİŞİKLİK!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin ilk haftasında deplasmanda oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Giresunspor karşısında tek değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Giresunspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin ilk haftasında deplasmanda oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Giresun karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, Berkan Kutlu'nun yerine Fredrik Midtsjö'ye görev verdi.

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui ile Leo Dubois de sakatlıklarından dolayı kadroda yer almıyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Christian Luyindama, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Cicaldau ve Oğulcan Çağlayan da hoca tercih olarak mücadelenin 21 kişilik kadrosunda bulunmuyor.

Mertens ile Torreira yedek başladı

Bu hafta takımla antrenmanlarda yer alan Galatasaray'ın yeni transferleri Dries Mertens ile Lucas Torreira, Giresunspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Mertens ile Torreira'nın mücadelenin ilerleyen dakikalarında sahada olması bekleniyor.

FREDRİK MİDTSJÖ İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Az Alkmaar'dan transfer ettiği Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11'de başladı. 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz hafta Antalyaspor maçına yedeklerde başlamış, oyuna girdikten sonra takımın tek golünü atan Bafetimbi Gomis'e asist yapmıştı.

Galatasaray, Giresunspor maçına Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Haris Seferovic 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Lucas Torreira, Dries Mertens, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş ve Metehan Baltacı bekledi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de ilk kez evinde mücadele ederken, taraftar müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Nef Stadyumu'un tamamını dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma öncesinde tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. Tribünlere birçok pankartlar koyan taraftarlar, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö için ayrı bir pankart yaptı.

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