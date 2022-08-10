Galatasaray'da Cenk Ergün depremi! Meğer Erden Timur...

4'ten önce uyumuyorum, 11'den geç kalkmıyorum. Ama bu durumdan çok memnunum. Bir de oyuncu iknası çok önemli. Bilgi veri vs çok değerli ama samimiyet daha değerli. En önemli şey samimiyet. Bizim hedefimiz Avrupa'da yeniden şampiyon olmak. Buna sonuna kadar inanıyorum. Bu transfer sürecini tek başına yürütmemin sebebi de bu, o samimiyeti aktarmak gerekiyor.

Geçen sezonu 13. Sırada bitirdik ve Avrupa'da yokuz. Bu oyuncuların iknasında zorluyor, bu yüzden tüm süreci tek başıma yönetiyorum."