Galatasaray'da Cenk Ergün depremi! Meğer Erden Timur...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ile beraber transferlerde yer alması beklenen Cenk Ergün'ün geri çekilmesi ve tüm transferlerde Erden Timur'un yer alması, camiada kafaları karıştırmıştı. Gelinen noktada, Erden Timur'un, Cenk Ergün'ün yerine geçtiği öğrenildi. Peki, Erden Timur tam yetkiyi nasıl aldı? İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da transfer operasyonları tüm hızıyla devam ederken, Cenk Ergün'ün bu sürecin hiçbir aşamasında yer almaması dikkat çekiyordu.
Dursun Özbek'in bir önceki döneminde yıldız oyuncuların transfer edilmesi ve şampiyon kadronun kurulmasında başrolde olan Ergün'ün, bu dönemde ortada gözükmemesi herkesin dikkatini çekmişti.
Öyle ki Cenk Ergün, rakip aday Eşref Hamamcıoğlu'nun seçim vaadiyken, Başkan Dursun Özbek'in iknasıyla bu ekibe katılmıştı.
Ve genç idarecinin geliş amacı eskiden olduğu gibi transferde tek yetkili olarak bombalar patlatmasıydı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.
CENK ERGÜN OUT, ERDEN TİMUR İN
Galatasaray'da Dursun Özbek'in listesine girerek seçimin kaderini değiştiren Erden Timur, basketbol, sponsorluklar, altyapı, araziler ve ada gibi dalların dışında futbolda da yetki istedi ve Sportif AŞ'de başkanvekili olarak göreve başladı.
Ancak kimse, başarılı işadamı Erden Timur'un transferde tek yetkili olmasını beklemiyordu. Timur gelir gelmez Cenk Ergün'ün yürütmesi planlanan transfer sürecini sadece kendi üzerine alarak Cenk Ergün'ü adeta tasfiye etti.
Hatta o dönem Cenk Ergün hakkında istifa ettiği ve ayrılacağı haberleri çıkmış, Ergün Avusturya kampında basına konuşarak bu haberleri yalanlamıştı.
Ayrıca Cenk Ergün transfer süreciyle ilgili konuyu doğrulamış ve, "Transferin o kadar da içinde değilim. Bu bir görev dağılımı. Ben takımla beraberim" diyerek gerçekleri ortaya çıkartmıştı.
Ancak Erden Timur'un dün yaptığı açıklamalar, Ergün'ün transferde A'dan Z'ye her alanından el çektirilmiş olduğunu gözler önüne serdi.
TİMUR: "GÖRÜŞMELERİ SADECE BEN YÜRÜTÜYORUM"
Erden Timur dün basının karşısına çıkarak transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, sözlerinin satır aralarında Cenk Ergün'ün transfer departmanından tasfiye edildiğinin mesajını verdi.
Görüşmelerde tek yetkilinin kendisi olduğunu söyleyen başarılı yönetici, başka profesyonelleri işin içine asla sokmadığını ve kendi samimi yaklaşımıyla yıldız oyuncuları en uygun bütçeyle takıma kazandırdığını söyledi.
Akşam'ın haberine göre, öyle ki, Cenk Ergün her ne kadar şampiyon kadro kurmuş olsa da, harcadığı bonservis ve maaş bütçesiyle taraftarların her zaman tepkisini çekmişti.
İşte Erden Timur'un Cenk Ergün'ü hedef alan açıklamaları:
"Aynı anda 5-6 farklı oyuncuyla görüşüyoruz. Bu görüşmelerin hepsini ben yürütüyorum. Çünkü en ufak bir stratejik hata bile sizi geriye düşürür. Başkaları hata yapıyor, ben yapmam demiyorum yanlış anlamayın. Nakış gibi işlemek gereken bir konu olduğu için başkası girdiğinde işe, her şey karışabilir. Karşımızdaki insanlar bizden çok daha zeki. En ufak bir kelimeden mana çıkarabiliyorlar. Seçim sonrası bambaşka bir hayatım oldu.
4'ten önce uyumuyorum, 11'den geç kalkmıyorum. Ama bu durumdan çok memnunum. Bir de oyuncu iknası çok önemli. Bilgi veri vs çok değerli ama samimiyet daha değerli. En önemli şey samimiyet. Bizim hedefimiz Avrupa'da yeniden şampiyon olmak. Buna sonuna kadar inanıyorum. Bu transfer sürecini tek başına yürütmemin sebebi de bu, o samimiyeti aktarmak gerekiyor. Geçen sezonu 13. Sırada bitirdik ve Avrupa'da yokuz. Bu oyuncuların iknasında zorluyor, bu yüzden tüm süreci tek başıma yönetiyorum."