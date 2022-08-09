Haberler Galatasaray SON DAKİKA | Galatasaray'da Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesi uzatıldı!

SON DAKİKA | Galatasaray'da Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesi uzatıldı!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da kadroda yapılanma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Transfer sürecini hareketli geçiren sarı-kırmızılılarda genç oyuncunun sözleşmesi uzatıldı. Cimbom, 23 yaşındaki Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesini 2025-2026 sezonuna kadar uzattığını açıkladı. Genç oyuncu, sözleşme uzatılmasının ardından kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 19:02 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 19:10
SON DAKİKA | Galatasaray'da Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesi uzatıldı!

Galatasaray'da kadroda yapılanma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Transfer sürecini hareketli geçiren sarı-kırmızılılarda genç oyuncunun sözleşmesi uzatıldı.

Cimbom, 23 yaşındaki Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesini 2025-2026 sezonuna kadar uzattığını açıkladı.

Genç oyuncu, sözleşme uzatılmasının ardından kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

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