SON DAKİKA | Galatasaray'da Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesi uzatıldı!

Galatasaray'da kadroda yapılanma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Transfer sürecini hareketli geçiren sarı-kırmızılılarda genç oyuncunun sözleşmesi uzatıldı.

Cimbom, 23 yaşındaki Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesini 2025-2026 sezonuna kadar uzattığını açıkladı.



Genç oyuncu, sözleşme uzatılmasının ardından kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI