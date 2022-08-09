SON DAKİKA | Galatasaray'da Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesi uzatıldı!

Galatasaray'da kadroda yapılanma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Transfer sürecini hareketli geçiren sarı-kırmızılılarda genç oyuncunun sözleşmesi uzatıldı.
Cimbom, 23 yaşındaki Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesini 2025-2026 sezonuna kadar uzattığını açıkladı.
Genç oyuncu, sözleşme uzatılmasının ardından kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer oldu.
İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. pic.twitter.com/8sHRkdOuNN— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 9, 2022