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Galatasaraylı Lucas Torreira Süper Lig'i salladı! Zirvenin tek sahibi

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda heyecan başladı. Ligin ilk haftası geride kaldı. 4 büyüklerden Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor galibiyetle başlarken Fenerbahçe hanesine 1 puan yazdırdı. Yapılan transferlerin ardından Süper Lig'in en değerli 15 futbolcusu da belli oldu. İşte o isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 11:40 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 11:41
Galatasaraylı Lucas Torreira Süper Lig'i salladı! Zirvenin tek sahibi

Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer dönemi bir hayli yoğun geçiyor.

Galatasaraylı Lucas Torreira Süper Lig'i salladı! Zirvenin tek sahibi

Süper Lig'in 4 büyükleri yaptıkları transferlerle taraftarlarını mutlu etmeye çalışıyor.

Galatasaraylı Lucas Torreira Süper Lig'i salladı! Zirvenin tek sahibi

Açıklanan transferlerin ardından en değerli oyuncular listeside değişti.

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