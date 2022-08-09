Galatasaraylı Lucas Torreira Süper Lig'i salladı! Zirvenin tek sahibi

Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer dönemi bir hayli yoğun geçiyor.
Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer dönemi bir hayli yoğun geçiyor.
Süper Lig'in 4 büyükleri yaptıkları transferlerle taraftarlarını mutlu etmeye çalışıyor.
Açıklanan transferlerin ardından en değerli oyuncular listeside değişti.
En değerli 15 futbolcunun arasında Beşiktaş'tan 2, Trabzonspor'dan 2, Fenerbahçe'den 5 ve Galatasaray'dan 6 isim yer aldı.
İŞTE SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ 15 FUTBOLCUSU
Trezeguet - TRABZONSPOR - 10 Milyon Euro
Ersin Destanoğlu - BEŞİKTAŞ - 10 milyon Euro
Leo Dubois - GALATASARAY - 10 milyon Euro
Abdülkadir Ömür - TRABZONSPOR - 10.5 Milyon Euro
Ferdi Kadıoğlu - FENERBAHÇE - 10.5 Milyon Euro
Victor Nelsson - GALATASARAY - 12 milyon Euro
Attila Szalai - FENERBAHÇE - 12 Milyon Euro
Joao Pedro - FENERBAHÇE - 12 Milyon Euro
Sergio Oliveira - GALATASARAY - 12 milyon Euro
Weghorst - BEŞİKTAŞ - 14 milyon Euro
Diego Rossi - FENERBAHÇE - 14.5 Milyon Euro
Altay Bayındır - FENERBAHÇE - 16 Milyon Euro
Kerem Aktürkoğlu - GALATASARAY - 16.5 milyon Euro
Uğurcan Çakır - TRABZONSPOR - 18 Milyon Euro
Lucas Torreira - GALATASARAY - 20 milyon Euro