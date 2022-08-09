Galatasaray'a transferde kötü haber! Alexis Sanchez Marsilya ile anlaştı

Inter'den ayrılan ve adı G.Saray'la da sıkça anılan Alexis Sanchez'in yeni durağı resmen belli oldu.

Şili'li yıldız, milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya'ya transfer oldu.

33 yaşındaki futbolcu, resmi, sözleşme imzalamak için Marsilya şehrine geldi.

MARSİLYA DUYURDU

Marsilya Kulübü, Alexis Sanchez ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Marsilya formalı fotoğrafları da sızan ünlü oyuncu, yeni takımında "70" numaralı formayı giyecek.

Kariyerinde Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi Avrupa devlerinin formasını giyen 33 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Inter'de 39 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.