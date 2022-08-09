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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda yeni yıldızlarıyla birlikte şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Nelsson konusunda belirsizlik devam ediyor. Sevilla'nın listesinde olan yıldız futbolcudan şoke eden bir karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 08:56 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 08:56
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

Sarı-kırmızılı kulüp Lucas Torreira ve Dries Mertens'i resmen renklerine bağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

Arsenal'den transfer edilen Torreira 4 yıllık, son olarak Napoli forması giyen Mertens ise 1+1 senelik sözleşmeye imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

NELSSON YOL AYRIMINA GELDİ

Galatasaray'da Victor Nelsson yol ayrımına geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

Sarı-kırmızılı takımdan geçtiğimiz günlerde Marcao'yu 12+3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlayan Sevila dün de Danirmarkalı stoper için resmi teklifte bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

İspanyol ekibinin, Nelsson için yaptığı ilk teklifin Marcao'nun sözleşme şartlarıyla aynı olduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

Cim-Bom savunmanın en başarılı ve değerli ismi olan Nelsson'a gelen teklifi reddetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

DANİMARKALI YILDIZ SEVILLA'YA GİTMEK İSTİYOR

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların, sözleşmesinde 25 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu kesinlikle 20 milyon euronun altında satmayı düşünmediği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

Kopenhag'dan geçtiğimiz sezon başında 7 milyon euroya transfer edilen Nelsson'nun ise Sevilla'nın teklifini değerlendirmek istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

TEKLİFİ BÜYÜK BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

Genç oyuncununkariyeri için Sevilla'dan gelen teklifi büyük fırsat olarak gördüğü ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

Nelsson'un Sevilla'ya gitmesi halinde İspanyol ekibinin son dönemde sarı-kırmızılı takımdan transfer ettiği oyuncular kervanına Danimarkalı stoper de katılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

SEVILLA BÜYÜK POTANSİYEL GÖRÜYOR

Sevilla cephesi ise Jules Kounde'yi Barcelona'ya 50 milyon euro'ya sattıktan sonra geleceği çok parlak ve Kounde ile benzer rakamlara çıkacak genç ve potansiyelli stoper olan Nelsson'u sezon başlayana kadar kadrosuna katma konusunda çok istekli...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

ZAM YOLDA

Galatasaray, Victor Nelsson için 20 milyon Euro'nun altına inmeyi düşünmediğini Sevilla'ya iletirken bir de sürpriz bir adım geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

Sarı-kırmızılıların, Antalyaspor karşısında da başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcunun maaşında iyileştirme yapıp, yeni sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

Yıllık 800 bin euro kazanan Nelsson'un menajeri, bu kapsamda Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a çağrıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

Cim-Bom'dan Fernando ve Marcao'yu bonservisleriyle birlikte transfer eden Sevilla, eski bir Galatasaraylı olan Alex Telles'i kısa süre önce Manchester United'dan kiralamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

İspanyol ekibi, Alex Telles'i kadrosuna kattıktan sonra sosyal medyadan Galatasaray'a manidar bir teşekkür mesajı göndermişti.

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