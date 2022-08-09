GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor...
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor...
Sarı-kırmızılı kulüp Lucas Torreira ve Dries Mertens'i resmen renklerine bağladı.
Arsenal'den transfer edilen Torreira 4 yıllık, son olarak Napoli forması giyen Mertens ise 1+1 senelik sözleşmeye imza attı.
NELSSON YOL AYRIMINA GELDİ
Galatasaray'da Victor Nelsson yol ayrımına geldi.
Sarı-kırmızılı takımdan geçtiğimiz günlerde Marcao'yu 12+3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlayan Sevila dün de Danirmarkalı stoper için resmi teklifte bulundu.
İspanyol ekibinin, Nelsson için yaptığı ilk teklifin Marcao'nun sözleşme şartlarıyla aynı olduğu öğrenildi.
Cim-Bom savunmanın en başarılı ve değerli ismi olan Nelsson'a gelen teklifi reddetti.
DANİMARKALI YILDIZ SEVILLA'YA GİTMEK İSTİYOR
Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların, sözleşmesinde 25 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu kesinlikle 20 milyon euronun altında satmayı düşünmediği bildirildi.
TEKLİFİ BÜYÜK BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR
Genç oyuncununkariyeri için Sevilla'dan gelen teklifi büyük fırsat olarak gördüğü ifade edildi.
Nelsson'un Sevilla'ya gitmesi halinde İspanyol ekibinin son dönemde sarı-kırmızılı takımdan transfer ettiği oyuncular kervanına Danimarkalı stoper de katılacak.
ZAM YOLDA
Galatasaray, Victor Nelsson için 20 milyon Euro'nun altına inmeyi düşünmediğini Sevilla'ya iletirken bir de sürpriz bir adım geldi.
Sarı-kırmızılıların, Antalyaspor karşısında da başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcunun maaşında iyileştirme yapıp, yeni sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi.
Yıllık 800 bin euro kazanan Nelsson'un menajeri, bu kapsamda Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a çağrıldı.
Cim-Bom'dan Fernando ve Marcao'yu bonservisleriyle birlikte transfer eden Sevilla, eski bir Galatasaraylı olan Alex Telles'i kısa süre önce Manchester United'dan kiralamıştı.
İspanyol ekibi, Alex Telles'i kadrosuna kattıktan sonra sosyal medyadan Galatasaray'a manidar bir teşekkür mesajı göndermişti.