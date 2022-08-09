GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson kararını verdi! Sevilla...

SEVILLA BÜYÜK POTANSİYEL GÖRÜYOR

Sevilla cephesi ise Jules Kounde'yi Barcelona'ya 50 milyon euro'ya sattıktan sonra geleceği çok parlak ve Kounde ile benzer rakamlara çıkacak genç ve potansiyelli stoper olan Nelsson'u sezon başlayana kadar kadrosuna katma konusunda çok istekli...