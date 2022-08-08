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Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Son dakika Antalyaspor Galatasaray maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, ligde 16 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor'u son dakikada Gomis'in attığı golle 1-0 mağlup etti. 45+3. dakikada Fernando Muslera, Luiz Adriano'nun penaltı vuruşunu kurtardı. Bu skorla Cimbom sezonu galibiyetle açtı. Spor yazarları da karşılaşma ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte öne çıkan yazılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 06:53
Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

SERKAN KORKMAZ - İSTENMEYEN ADAM

İlkler önemlidir... Geçen yıl herkesin takdirini toplamış Antalyaspor ile Antalya sıcağında yepyeni bir takımla çıktı sahaya Galatasaray...

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bir tarafta Nuri Şahin, diğer tarafta Okan Buruk'un varlığı güzel bir maç vaat ediyordu.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Çok alışılmadık bir durum olarak resmi bahis oranlarına göre az da olsa Antalyaspor favoriydi. Galatasaray öyle kötü bir sezonu geride bırakmıştı ki; normal karşılamak lazım.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

İlk yarının son saniyelerinde kazandığı penaltıyı gole çevirebilse belki de ev sahibi için kolay bir galibiyet gelebilirdi.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

İşler çok iyi gitmese de Galatasaray geçen sezonki kötü ve sıkıcı futbolundan sıyrılmaya başladığının sinyallerini veriyordu.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Gözler artık yedek kulübelerindeydi. Dakikalar 75'i gösterdiğinde Nuri Şahin dört oyuncu değiştirmişken Okan Buruk ise yalnızca Berkan'ı alıp Midstjö'yü sahaya sürmüştü.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Yaklaşık beş dakika sonra Taylan ve Emre Kılınç oyuna girdi, Akbaba ile Oliveira kenara çekildi. Artık Okan Buruk'un beraberliğe razı olduğuna iyice emin olmuştum.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ancak; 89'uncu dakikada maçın en iyilerinden Yunus'un yerine oyuna giren Gomis, yeni transfer Midstjö'nün pasında net bir vuruşla mucizevi bir üç puanı takımının hanesine yazdırdı.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Evet; o istenmeyen adam gecenin kahramanı oldu, kendi gibi bir deneyim abidesi Muslera ile birlikte.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Eee, ne demişler; atanla tutanın iyi olacak. Mertens ve Torreira'nın katılımıyla Galatasaray gerçek ve özlenen gücüne daha çok yaklaşacak. Tahminimce Berkan'lı bir ilk on bir uzun bir süre göremeyeceğiz.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Antalyaspor için de "talihsiz bir yenilgi" deyip devam etmekten başka çare yok. Keza; gerçekten çok iyi takımlar.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bu sene zirveden çok uzaklaşacaklarını sanmıyorum.


Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

LEVENT TÜZEMEN - ÇİFT FORVET ETKİSİ (Sabah Gazetesi)

Galatasaray, Mertens ile Lucas'ı iyi ki almış. Bu iki oyuncu Galatasaray'ın orta alanda ve hücumdaki çehresini müthiş değiştirir.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Eğer Mertens ile Lucas alınmasıydı transfer mühendisliği topal kalırdı.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Mertens tam bir tek vuruş ustası. Eğer ilk yarıda Oliveira ile Akbaba'nın pozisyonlarını Mertens yakalasaydı vuruş kalitesiyle kesin gol yapardı.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Lucas da savunmanın önünde çalışkan, hırslı, enerjik ve dinamik yapısıyla tam bir "Dalgakıran" olacak.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Tam 60 dakika orta alanı Berkan'a mahkum bırakmak hem Oliveira'yı bozdu hem de Antalya'nın göbekten rahat hücum etmesini sağladı.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Orta sahadaki uyumsuzluk, Galatasaray'ın hücuma organize çıkmasını engelledi.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Oysa Midtsjö kamptan hazır olarak gelmişti ve ilk onbirde başlaması gerekirdi.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

O Midtsjö, Gomis'e "Al golü at" pasını verdi ve sezona Galatasaray'ın galibiyetle başlamasını sağladı.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Okan Hoca'nın son anda çift forvete geçmesi da galibiyette pay oynadı.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Geçen sezon ligde teslimiyetçi bir Galatasaray izlemek zorunda kalan taraftarlar ilk yarıdaki 25 dakikalık mücadeleyi çok beğenmişler.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ama ben Fiorentina maçındaki Galatasaray'ı göremedim. Ayrıca Seferoviç de gol için yeterli desteği alamadı.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Belki çok koşan, mücadele eden ama rakibe pozisyonlar da veren bir Galatasaray izledik.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Muslera yine muhteşem kurtarışlar yaptı. Bütün sezon Kerem ve Yunus ile Galatasaray kanatları götüremez. Mutlaka dikine çabuk ve hızlı giden, dar alanda çalım atan bir kanat oyuncusuna ihtiyaç var.

Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ayrıca Mertens ile Lucas transferlerinden sonra kampın ve hazırlık maçlarının yıldızı Emre Akbaba'nın olumsuz etkilendiğini hissettim.

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