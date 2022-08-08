Galatasaray'da dev Arda Turan planı! Yönetimden flaş karar

Galatasaray'ın İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yaptığı Lucas Torreira ile Dries Mertens'in transferlerinin perde arkası ortaya çıktı.
Galatasaray'ın İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yaptığı Lucas Torreira ile Dries Mertens'in transferlerinin perde arkası ortaya çıktı.
Öte yandan yapılan transferlerde flaş bir Arda Turan detayı da dikkat çekti.
1+1 yıllık anlaşma sağlanan Mertens ile 3+1 senelik imza atacak olan Torreira'yı Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ikna etti.
İki oyuncu da görüşmelerde, takımın geçen sezonu 13. sırada bitirmesinin nedenlerini sordu.
Lig ve Avrupa'da iki farklı takım olduğunu vurgulayan Timur, "Sizi istiyoruz çünkü şampiyon olacak bir kadro kuruyoruz ve sizden bu projeye inanmanızı istiyoruz.
Şampiyonluk için lazımsınız'' sözleriyle ikna sürecinde başarılı oldu.
Cicaldau'nun (6.5 milyon Euro) daha düşük rakamına Arsenal'den Torreira'nın bonservisini alan Galatasaray, Uruguaylı ön libero için 6 milyon Euro ödeyecek.
Sarı kırmızılılar, Feghouli'nin 4 milyon Euro'yu bulan maaş bütçesini ise Mertens'e ayırdı.
Belçikalı yıldız performans-başarı odaklı opsiyonlu sözleşmeyi kabul etti.
Galatasaray Futbol Direktörü olarak Cenk Ergün atandı ancak Abdülkerim Bardakcı başta olmak üzere transferleri Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur bitirdi.
Timur; Torreira ve Mertens'i aynı uçakla getirirken, perde arkasında Arda Turan'dan destek aldı.
Arda Turan'ın bu oyuncuları ikna etme aşamasında etkin rol aldığı belirtiliyor.
ARDA TURAN'A SPORTİF DİREKTÖRLÜK GÖREVİ!
Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray ile sözleşmesi biten ve henüz geleceğiyle ilgili kararını vermeyen Arda'yı, Erden Timur sportif direktör olarak görmek istiyor.
Futbolculuk kariyerinde sarı-kırmızılılara büyük katkı veren Arda Turan, Atletico Madrid'e transfer olduğu dönemde takıma para kazandırarak gitmişti.
Yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Turan, başarılarına sportif direktörlük görevinde de devam etmeyi amaçlıyor.