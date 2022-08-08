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Galatasaray'da dev Arda Turan planı! Yönetimden flaş karar

Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki futboluyla efsaneleşen Arda Turan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Lucas Torreira ve Dries Mertens'in İstanbul'a getiren ve büyük sükse yapan Galatasaray'da transferlerin perde arkası ortaya çıktı. Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un başrolü oynadığı operasyondaki flaş Arda Turan detayı dikkat çekti. Perde arkasında Arda Turan'dan destek alan Timur, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak edilen 35 yaşındaki isim hakkında kararını verdi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:16
Galatasaray'da dev Arda Turan planı! Yönetimden flaş karar

Galatasaray'ın İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yaptığı Lucas Torreira ile Dries Mertens'in transferlerinin perde arkası ortaya çıktı.

Galatasaray'da dev Arda Turan planı! Yönetimden flaş karar

Öte yandan yapılan transferlerde flaş bir Arda Turan detayı da dikkat çekti.

Galatasaray'da dev Arda Turan planı! Yönetimden flaş karar

1+1 yıllık anlaşma sağlanan Mertens ile 3+1 senelik imza atacak olan Torreira'yı Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ikna etti.

Galatasaray'da dev Arda Turan planı! Yönetimden flaş karar

İki oyuncu da görüşmelerde, takımın geçen sezonu 13. sırada bitirmesinin nedenlerini sordu.

Galatasaray'da dev Arda Turan planı! Yönetimden flaş karar

Lig ve Avrupa'da iki farklı takım olduğunu vurgulayan Timur, "Sizi istiyoruz çünkü şampiyon olacak bir kadro kuruyoruz ve sizden bu projeye inanmanızı istiyoruz.

Galatasaray'da dev Arda Turan planı! Yönetimden flaş karar

Şampiyonluk için lazımsınız'' sözleriyle ikna sürecinde başarılı oldu.

Galatasaray'da dev Arda Turan planı! Yönetimden flaş karar

Cicaldau'nun (6.5 milyon Euro) daha düşük rakamına Arsenal'den Torreira'nın bonservisini alan Galatasaray, Uruguaylı ön libero için 6 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray'da dev Arda Turan planı! Yönetimden flaş karar

Sarı kırmızılılar, Feghouli'nin 4 milyon Euro'yu bulan maaş bütçesini ise Mertens'e ayırdı.

Galatasaray'da dev Arda Turan planı! Yönetimden flaş karar

Belçikalı yıldız performans-başarı odaklı opsiyonlu sözleşmeyi kabul etti.

Galatasaray'da dev Arda Turan planı! Yönetimden flaş karar

Galatasaray Futbol Direktörü olarak Cenk Ergün atandı ancak Abdülkerim Bardakcı başta olmak üzere transferleri Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur bitirdi.

Galatasaray'da dev Arda Turan planı! Yönetimden flaş karar

Timur; Torreira ve Mertens'i aynı uçakla getirirken, perde arkasında Arda Turan'dan destek aldı.

Galatasaray'da dev Arda Turan planı! Yönetimden flaş karar

Arda Turan'ın bu oyuncuları ikna etme aşamasında etkin rol aldığı belirtiliyor.

Galatasaray'da dev Arda Turan planı! Yönetimden flaş karar

ARDA TURAN'A SPORTİF DİREKTÖRLÜK GÖREVİ!
Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray ile sözleşmesi biten ve henüz geleceğiyle ilgili kararını vermeyen Arda'yı, Erden Timur sportif direktör olarak görmek istiyor.

Galatasaray'da dev Arda Turan planı! Yönetimden flaş karar

Futbolculuk kariyerinde sarı-kırmızılılara büyük katkı veren Arda Turan, Atletico Madrid'e transfer olduğu dönemde takıma para kazandırarak gitmişti.

Galatasaray'da dev Arda Turan planı! Yönetimden flaş karar

Yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Turan, başarılarına sportif direktörlük görevinde de devam etmeyi amaçlıyor.

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