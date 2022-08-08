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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sampdoria Cicaldau için devrede

Galatasaray transfer haberi... Sarı kırmızılılarda gelen yıldız transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerde netlik kazanmaya başlıyor. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau'ya gelen teklifleri değerlendiriyor. İtalyan basınına göre Sampdoria Rumen oyuncu için Galatasaray ile pazarlık halinde. İşte transferin detayları... (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:09 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:30
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sampdoria Cicaldau için devrede

Geçtiğimiz sezon Universitatea Craiova takımından Galatasaray'a katılan Rumen orta saha için flaş bir teklif geldi

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sampdoria Cicaldau için devrede

Ana planın dışında kalan Cicaldau'yu takımdan göndermeye sıcak bakıyor

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sampdoria Cicaldau için devrede

Geçen sezon beklentilerin altında kalan Cicaldau'ya gelen teklifleri değerlendiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sampdoria Cicaldau için devrede

İtalyan ekibi bu fiyatı çok bulsa da iki takım arasında görüşmeler devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sampdoria Cicaldau için devrede

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayı giyen Cicaldau'nun performansı beklentinin altında kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sampdoria Cicaldau için devrede

Okan Buruk'un yeni sezonda kadrosunda düşünmediği orta saha oyuncusu için görüşmeler devam ediyor.

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