GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sampdoria Cicaldau için devrede

Galatasaray transfer dönemini oldukça hareketli geçiriyor.
Takıma katılan yıldız isimlerin yanı sıra gideceklerde netleşiyor.
Galatasaray transfer dönemini oldukça hareketli geçiriyor.
Takıma katılan yıldız isimlerin yanı sıra gideceklerde netleşiyor.
Geçtiğimiz sezon Universitatea Craiova takımından Galatasaray'a katılan Rumen orta saha için flaş bir teklif geldi
Ana planın dışında kalan Cicaldau'yu takımdan göndermeye sıcak bakıyor
Geçen sezon beklentilerin altında kalan Cicaldau'ya gelen teklifleri değerlendiriyor.
Okan Buruk'un farklı bir rolde oynattığı Rumen oyuncu, kendisini ispat etmiş değil.
İtalyan basınına göre Sampdoria Rumen orta saha için Galatasaray ile görüşüyor.
Galatasaray'ın transferden beklentisi 7.5 milyon euro.
İtalyan ekibi bu fiyatı çok bulsa da iki takım arasında görüşmeler devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayı giyen Cicaldau'nun performansı beklentinin altında kaldı.
Okan Buruk'un yeni sezonda kadrosunda düşünmediği orta saha oyuncusu için görüşmeler devam ediyor.
Sarı kırmızılı formayla geçtiğimiz sezon 43 maçta görev aldı.
Cicildau Süper Lig'de 4 gol katkısı yaparken 3 asist yaptı.
Romanya Milli Takım oyuncusu Alexandru Cicaldau Milli formayı 25 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.
İtalyan basınında yer alan haber