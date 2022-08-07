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Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası Fernando Muslera'dan Torreira sözleri! "Gelmesi için referans oldum"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Uruguaylı file bekçisi 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Öte yandan Muslera, vatandaşı Lucas Torreria'nın transferiyle ilgili olarak, "Çok büyük bir oyuncu. Gelmesi için referans oldum. Bizim için harika olacak ve güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 01:36
Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası Fernando Muslera'dan Torreira sözleri! "Gelmesi için referans oldum"

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ORGANİZE BİR TAKIM VARDI"
Mücadeleyi değerlendiren Fernando Muslera "Çok zor bir maçtı. Büyük bir takıma karşı oynadık. Rakibimizi yendik. Bunun için mutluyuz. Çok organize bir takım vardı. Onlara karşı oynamak zorluydu. Hava durumu da bizi zorladı. 3 puanı aldık ve umutluyuz. Birlikte oynamaktan keyif alıyoruz." dedi.

"TORREIRA İÇİN REFERANS OLDUM"
"Lucas Torreira için neler söylemek ister?" sorusunu yanıtlayan Fernando Muslera "Onunla konuştuk. Birlikte oynamaktan mutlu olacağım. Dursun Başkanımız ve Erden Bey çok uğraştı. Çok büyük bir oyuncu. Gelmesi için referans oldum. Bizim için harika olacak ve güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum." açıklamasını yaptı.

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