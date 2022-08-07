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Antalyaspor Galatasaray: 0-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Pozisyon yönünden kısır geçen maçta Galatasaray 90. dakikada Gomis'in attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Antalyaspor, ilk yarının uzatma dakikalarında Luiz Adriano ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 23:45 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 23:52
Antalyaspor Galatasaray: 0-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

Pozisyon yönünden kısır geçen maçta Galatasaray 90. dakikada Gomis'in attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Antalyaspor, ilk yarının uzatma dakikalarında Luiz Adriano ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

YENİ TRANSFERLER SAHADA!

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Fraport TAV Antalyaspor deplasmanı ile açan Galatasaray'da yeni transferlerden üçü ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon sarı-kırmızılı takıma katılan Abdulkerim Bardakcı, Sergio Oliveria ve Haris Seferovic'e Akdeniz ekibi karşısında görev verdi.

Kiralıktan dönen Yunus Akgün ve Emre Akbaba da ilk 11'de yer aldı.

Antalyaspor'da ise yeni transferlerden Ömer Toprak ve Soner Aydoğdu ilk 11'de forma giydi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ!

Sezonun açılış maçına Antalyasporlu taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Tribünlerin hemen hemen tamamının dolu olduğu karşılaşmada yoğunluk yaşanmaması için stat kapıları 18.45'te açıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kalmasına rağmen stat dışındaki yoğunluk dikkati çekti.

Antalyasporlu taraftarlar, özellikle futbol sorumlusu Nuri Şahin'e büyük ilgi gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar tek tek futbolcuları tribüne çağırarak alkışladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

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