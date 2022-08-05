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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Lucas Torreira transferinde imzaya kaldı!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Orta saha transferi için Lucas Torreira ile anlaşan sarı-kırmızılıların gün içerisinde yıldız oyuncuyla sözleşme imzalayacağı belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 16:57 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 17:56
BURAKHAN BERKAN ACAR
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Lucas Torreira transferinde imzaya kaldı!

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları son sürat sürdürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Lucas Torreira transferinde imzaya kaldı!

Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-kırmızılıların transfer süreci yoğun geçiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Lucas Torreira transferinde imzaya kaldı!

Orta saha mevkiine takviye yapacak olan Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Lucas Torreira transferinde imzaya kaldı!

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray'ın transferde anlaştığı Lucas Torreira ile gün içerisinde sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Lucas Torreira transferinde imzaya kaldı!

Uruguaylı futbolcu geride bıraktığımız sezonu Fiorentina'da tamamlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Lucas Torreira transferinde imzaya kaldı!

26 yaşındaki oyuncu, Serie A ekibiyle çıktığı 35 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Lucas Torreira transferinde imzaya kaldı!

İtalya'ya taşındıktan sonra Pescara altyapısında oynamaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Lucas Torreira transferinde imzaya kaldı!

2014-15 sezonundan sonra Torreira, Pescara'nın as takımına alındı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Lucas Torreira transferinde imzaya kaldı!

1 Temmuz 2015 tarihinde Torreira, 1,5 milyon € karşılığında Sampdoria'ya transfer oldu ama, 2015-16 sezonunda as takım tecrübesi kazanması için Pescara'da kiralık oynamaya devam etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Lucas Torreira transferinde imzaya kaldı!

9 Ağustos 2015 tarihinde ilk profesyonel golünü 2015-16 Coppa Italia'da FC Südtirol'a attı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Lucas Torreira transferinde imzaya kaldı!

Pescara ile kiralık sözleşmesi bittikten sonra Torreira, 1 Temmuz 2016 tarihinde Sampdoria'ya döndü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Lucas Torreira transferinde imzaya kaldı!

21 Ağustos 2016 tarihinde ilk kez Serie A'da forma giydi.

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