TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Lucas Torreira transferinde imzaya kaldı!

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları son sürat sürdürülüyor.
Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları son sürat sürdürülüyor.
Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-kırmızılıların transfer süreci yoğun geçiyor.
Orta saha mevkiine takviye yapacak olan Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray'ın transferde anlaştığı Lucas Torreira ile gün içerisinde sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
Uruguaylı futbolcu geride bıraktığımız sezonu Fiorentina'da tamamlamıştı.
26 yaşındaki oyuncu, Serie A ekibiyle çıktığı 35 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergilemişti.
Lucas Torreira'nın 20 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.
LUCAS TORREIRA KİMDİR?
Lucas Torreira, 11 Şubat 1996 Uruguay doğumlu.
Torreira futbol kariyerine memleketi Fray Bentos'un kulübü olan IA 18 de Julio altyapısında başladı.
2014-15 sezonundan sonra Torreira, Pescara'nın as takımına alındı.
9 Ağustos 2015 tarihinde ilk profesyonel golünü 2015-16 Coppa Italia'da FC Südtirol'a attı.
Pescara ile kiralık sözleşmesi bittikten sonra Torreira, 1 Temmuz 2016 tarihinde Sampdoria'ya döndü.
21 Ağustos 2016 tarihinde ilk kez Serie A'da forma giydi.
10 Temmuz 2018 tarihinde Torreira, açıklanmayan ama 26 milyon £ civarında olduğu düşünülen bir bonservis bedeli karşılığında İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu.
2021 yılında da Fiorentina'ya kiralandı.