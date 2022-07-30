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Galatasaray son provasına çıkıyor!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarının sonuna geliniyor. Sarı-kırmızılılar, 31 Temmuz Pazar günü Fiorentina ile oynayacağı müsabakada sezon öncesi son hazırlık maçına çıkıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:40
Galatasaray son provasına çıkıyor!

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu öncesi son hazırlık maçında 31 Temmuz Pazar günü İtalya'nın Fiorentina takımıyla karşılaşacak.

İkinci etap yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'nın Tirol eyaletinde bulunan sarı-kırmızılı takım, Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Salzburg yakınlarındaki Grödig şehrindeki Untersberg Arena'da yapılacak maç TSİ 19.00'da başlayacak.

Fiorentina ile yapılacak müsabaka, Galatasaray'ın yeni sezon öncesi çıkacağı 7. hazırlık maçı olacak.

Daha önce 6 maçta kendisini sınayan sarı-kırmızılılar, ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşamıştı.

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