Aslan Dubois

Galatasaray, Leo Dubois'i de dün gece İstanbul'a getirdi... 3+1 yıllık anlaşma sağlanan Fransız sağ bek sağlık kontrolünün ardından imzayı atacak. 27 yaşındaki futbolcu için Lyon'a 2.5 milyon euro + başarı bonusları ödenecek... 1.78 boyundaki sağ bek kariyerinde Lyon ve Nantes formaları giydi.

Fransız Milli Takımı'nda 13 kez yer aldı. Sol bek ve orta sahada da görev alabiliyor. Milli takımdaki yerini son dönemde kaptıran Leo Dubois, Galatasaray'da ortaya koyacağı performansla Katar'daki Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyor.

boyundaki sağ bek kariyerinde Lyon ve Nantes formaları giydi. Fransız Milli Takımı'nda 13 kez yer aldı. Sol bek ve orta sahada da görev alabiliyor. Milli takımdaki yerini son dönemde kaptıran Leo Dubois, Galatasaray'da ortaya koyacağı performansla Katar'daki Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyor.

HÜCUM YÖNÜ GÜÇLÜ

Leo Dubois hücuma katkısı yüksek bir sağ bek. Bu anlamda Eboue ve Mariano ile kıyaslanabilir. Topla içeri kat edebiliyor. Tekniği ve oyun görüşü oldukça iyi. İki ayağıyla etkili orta yapabiliyor. Fransız yorumcular, Cimbom'un Fransa Milli Takımı'nda oynamış, Lyon'da kaptanlık yapmış bir ismi düşük maliyetle kadrosuna kattığına dikkat çektiler. DUBOİS; Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira ve Seferovic ile birlikte sarı-kırmızılılardan 5. transferi olacak.