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Tatsız prova

Cimbom, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 yenildi. İlk yarıyı Oğulcan Çağlayan'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, Hojlund (54) ve Hierlander'in (57) vuruşlarına engel olamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Tatsız prova
Cimbom, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 yenildi. İlk yarıyı Oğulcan Çağlayan'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, Hojlund (54) ve Hierlander'in (57) vuruşlarına engel olamadı. Okan Buruk yönetiminde ilk maçına çıkan G.Saray'da, yeni transfer Abdülkerim ikinci golde hatalıydı. Milli takımlardan dönen; Muslera, Nelsson, Cicaldau, Kerem, Yunus, Berkan ve Mostafa ile Kazımcan kadroda yer almadı. Gurbetçilerin ilgi gösterdiği maçta 7 bin 562 biletli seyirci vardı.
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