Tatsız prova

Cimbom, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 yenildi. İlk yarıyı Oğulcan Çağlayan'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, Hojlund (54) ve Hierlander'in (57) vuruşlarına engel olamadı.
Cimbom, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 yenildi. İlk yarıyı Oğulcan Çağlayan'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, Hojlund (54) ve Hierlander'in (57) vuruşlarına engel olamadı. Okan Buruk yönetiminde ilk maçına çıkan G.Saray'da, yeni transfer Abdülkerim ikinci golde hatalıydı. Milli takımlardan dönen; Muslera, Nelsson, Cicaldau, Kerem, Yunus, Berkan ve Mostafa ile Kazımcan kadroda yer almadı. Gurbetçilerin ilgi gösterdiği maçta 7 bin 562 biletli seyirci vardı.