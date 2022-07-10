Haberler Galatasaray Pedro olmazsa Ayoze Perez

Pedro olmazsa Ayoze Perez

Okan Buruk, Max Kruse, Podolski, Talisca gibi 9.5 numara oynayabilecek forvet arkası bir oyun aklı arıyor. Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda Pedro'yla görüşülüyordu ancak Brezilyalı yıldızın yüksek komisyon bedeli çekmesi işleri bozdu. Galatasaray'ın elinde bir kaç alternatif isim daha bulunduğu hatta bu isimlerden birisinin de Ayoze Perez olduğu iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Pedro olmazsa Ayoze Perez
Okan Buruk, Max Kruse, Podolski, Talisca gibi 9.5 numara oynayabilecek forvet arkası bir oyun aklı arıyor. Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda Pedro'yla görüşülüyordu ancak Brezilyalı yıldızın yüksek komisyon bedeli çekmesi işleri bozdu. Galatasaray'ın elinde bir kaç alternatif isim daha bulunduğu hatta bu isimlerden birisinin de Ayoze Perez olduğu iddia edildi. Leicester'ın kadroda düşünmediği İspanyol oyuncu için menajeri ile temas kurulduğu belirtildi.
DİĞER
Son dakika: Beşiktaş transferde dur durak bilmiyor! Yeni hedef Premier Lig'den Arjantinli yıldız...
Kaan Yıldırım, Hande Erçel'i çabuk unuttu! Pınar Deniz ile olan beraberliği fotoğraftaki o detayla ifşa oldu
Kartal Amartey transferinde ısrarcı!
Süper Lig devinden Boyata hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Paris çıkarması! Hedef Gueye
Biyonik adam Oliveira! Dikkat çeken istatistik
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
CANLI ALTIN FİYATLARI - 9 Temmuz Cumartesi 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arao'da Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası Arao'da Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası 00:23
Transfer şart Transfer şart 00:17
Tatsız prova Tatsız prova 00:16
Okan Kocuk: G.Saray'da kalmak için kiralık gitmiştim! Okan Kocuk: G.Saray'da kalmak için kiralık gitmiştim! 00:08
Okan Kocuk: G.Saray'da kalmak için kiralık gitmiştim! Okan Kocuk: G.Saray'da kalmak için kiralık gitmiştim! 00:08
Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..." Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..." 00:00
Daha Eski
G.Saray'dan tatsız prova! G.Saray'dan tatsız prova! 23:59
G.Saray B planını belirledi! Pedro olmazsa o gelecek G.Saray B planını belirledi! Pedro olmazsa o gelecek 23:59
Valerien Ismael'den transfer açıklaması! Valerien Ismael'den transfer açıklaması! 23:59
G.Saray Oliveira'yı duyurdu! G.Saray Oliveira'yı duyurdu! 23:59
Cimbom transferde rüzgarı arkasına aldı! Cimbom transferde rüzgarı arkasına aldı! 23:58
Kartal'dan Cabral için yeni hamle! Kartal'dan Cabral için yeni hamle! 23:58