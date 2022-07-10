Pedro olmazsa Ayoze Perez

Okan Buruk, Max Kruse, Podolski, Talisca gibi 9.5 numara oynayabilecek forvet arkası bir oyun aklı arıyor. Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda Pedro'yla görüşülüyordu ancak Brezilyalı yıldızın yüksek komisyon bedeli çekmesi işleri bozdu. Galatasaray'ın elinde bir kaç alternatif isim daha bulunduğu hatta bu isimlerden birisinin de Ayoze Perez olduğu iddia edildi.
OkanBuruk, Max Kruse, Podolski, Talisca gibi 9.5 numara oynayabilecek forvet arkası bir oyun aklı arıyor. Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda Pedro'yla görüşülüyordu ancak Brezilyalı yıldızın yüksek komisyon bedeli çekmesi işleri bozdu. Galatasaray'ın elinde bir kaç alternatif isim daha bulunduğu hatta bu isimlerden birisinin de Ayoze Perez olduğu iddia edildi. Leicester'ın kadroda düşünmediği İspanyol oyuncu için menajeri ile temas kurulduğu belirtildi.