GALATASARAY HABERLERİ|Okan Buruk: "Taraftarımızı mutlu edeceğiz"

Kamp çalışmaları çerçevesinde ilk hazırlık maçını oynayacaklarını ifade ederek, ""İlk hazırlık maçımızı oynayacağız. Bizle ilk çalışmaya başlayan grupla bu maça çıkacağız. Genç oyuncularımız var. Antrenmanlarda çalışma temposunu yükselten, özellikle içerideki oyuncularımız bu kaliteyi ortaya koyuyorlar. Hazırlık kampındayız. Oyuncularımıza bayağı da yüklendik aslında. Hazırlık maçı oyuncuları durumlarına göre değerlendirip, ona göre süre vereceğim" diye konuştu.
Kamp çalışmaları çerçevesinde ilk hazırlık maçını oynayacaklarını ifade ederek, ""İlk hazırlık maçımızı oynayacağız. Bizle ilk çalışmaya başlayan grupla bu maça çıkacağız. Genç oyuncularımız var. Antrenmanlarda çalışma temposunu yükselten, özellikle içerideki oyuncularımız bu kaliteyi ortaya koyuyorlar. Hazırlık kampındayız. Oyuncularımıza bayağı da yüklendik aslında. Hazırlık maçı oyuncuları durumlarına göre değerlendirip, ona göre süre vereceğim" diye konuştu.
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