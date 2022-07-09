GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Avrupa'da ses getirdi! 'İnanılmaz transfer'

Fenerbahçe'nin de iki kez almak istediği ama 12 milyon euro'luk rakamı duyunca geri adım attığı 30 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'a 3 milyon euro'ya transfer olması Porto ve geçen sezon kiralık oynadığı Roma taraftarlarında büyük şok etkisi yarattı.