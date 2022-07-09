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GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Avrupa'da ses getirdi! 'İnanılmaz transfer'

Transferde gaza basan Galatasaray, Porto'dan Sergio Oliveira'yı kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi. Portekizli yıldız için faha önce 12 milyon euro istenilmesine karşın Erden Timur’un transferi 3 milyon euroya bitirmesi Avrupa'da büyük ses getirdi. CNN Portekiz yorumcusu, “Türklerin pazarlık mucizesinden bahsetmemiz mümkün” diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Avrupa'da ses getirdi! 'İnanılmaz transfer'

Galatasaray'ın Sergio Oliveira'yı kadrosuna katması Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da yankılandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Avrupa'da ses getirdi! 'İnanılmaz transfer'

İtalya çıkartması yapan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, 7 saat süren uzun pazarlıkların ardından Portolu yöneticileri 3 milyon euro artı 300 bin euro'luk bonusu kabul ettirmesi büyük bir ticari başarı olarak nitelendirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Avrupa'da ses getirdi! 'İnanılmaz transfer'

Fenerbahçe'nin de iki kez almak istediği ama 12 milyon euro'luk rakamı duyunca geri adım attığı 30 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'a 3 milyon euro'ya transfer olması Porto ve geçen sezon kiralık oynadığı Roma taraftarlarında büyük şok etkisi yarattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Avrupa'da ses getirdi! 'İnanılmaz transfer'

Taraftarlar sosyal medyada Oliveira'nın gitmesiyle ilgili birçok mesaj paylaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Avrupa'da ses getirdi! 'İnanılmaz transfer'

OPSİYONU 20 MİLYON EURO'YDU
En dikkat çeken yorum ise CNN Portekiz yorumcusu Sofia Oliveira'dan geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Avrupa'da ses getirdi! 'İnanılmaz transfer'

Ünlü isim, "Sergio Oliveira, Porto'dan ilginç bir rakama ayrıldı" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Avrupa'da ses getirdi! 'İnanılmaz transfer'

Oyuncunun Roma'ya kiralanırken sözleşmesine 20 milyon euro'luk satış opsiyonu eklendiğini söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Avrupa'da ses getirdi! 'İnanılmaz transfer'

Sadece birkaç hafta önce Porto'nun Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde bahsedilen 12 milyon euro'lardan bahsedildiğini hatırlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Avrupa'da ses getirdi! 'İnanılmaz transfer'

Böylesine rakamlar dolanırken oyuncunun bir anda 3 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer olmasının çok ilginç olduğunu söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Avrupa'da ses getirdi! 'İnanılmaz transfer'

Sofia Oliveira, "Burada Türklerin pazarlık mucizesinden bahsetmemiz mümkün" diyerek bir de itirafta bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Avrupa'da ses getirdi! 'İnanılmaz transfer'

ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira dün Başkan vekili Erden Timur'la birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi. Havaalanında taraftarların büyük ilgi gösterdiği Portekizli yıldız, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Avrupa'da ses getirdi! 'İnanılmaz transfer'

Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Oliveira 4 yıllık sözleşmeye imza atacak ve Galatasaray'dan yıllık 2.7 milyon Euro kazanacak. İmzaların atılmasının ardından Avusturya kampının yolunu tutacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Avrupa'da ses getirdi! 'İnanılmaz transfer'

JESUS'U SEÇMEDİ
Oliveıra'nın Galatasaray'a transferine geniş yer ayıran Portekiz basını, yıldız oyuncunun, Jorge Jesus'lu Fenerbahçe yerine sarı-kırmızılı takımı tercih ettiğini yazdı. İşte o haberler:

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Avrupa'da ses getirdi! 'İnanılmaz transfer'

RECORD: Jesus'un Fenerbahçe'ye transfer etmek istediği Sergio Oliveira, Fenerbahçe yerine Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'ı tercih etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Avrupa'da ses getirdi! 'İnanılmaz transfer'

O JOGO: 2009'da, 17 yaşındayken sözleşmesine fesih bedeli olarak tam 30 milyon euro yazılan Sergio Oliveira, 3 şampiyonluk, 3 Portekiz Kupası ve 2 Süper Kupa bulunan bavulunu toplayıp Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'a transfer oldu.

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