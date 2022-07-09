GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Avrupa'da ses getirdi! 'İnanılmaz transfer'

Galatasaray'ın Sergio Oliveira'yı kadrosuna katması Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da yankılandı.
İtalya çıkartması yapan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, 7 saat süren uzun pazarlıkların ardından Portolu yöneticileri 3 milyon euro artı 300 bin euro'luk bonusu kabul ettirmesi büyük bir ticari başarı olarak nitelendirildi.
Fenerbahçe'nin de iki kez almak istediği ama 12 milyon euro'luk rakamı duyunca geri adım attığı 30 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'a 3 milyon euro'ya transfer olması Porto ve geçen sezon kiralık oynadığı Roma taraftarlarında büyük şok etkisi yarattı.