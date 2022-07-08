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SÜPER LİG HABERLERİ | Galatasaray Mostafa Mohamed'in ödemesini yaptı!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da iç transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu bağlamda Mostafa Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık ödemesini oyuncunun kulübü Zamalek'e yaptı ve bonservisini aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 19:57 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 20:11
SÜPER LİG HABERLERİ | Galatasaray Mostafa Mohamed'in ödemesini yaptı!

Galatasaray Kulübü, 1,5 sezondur kiralık olarak formasını giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiralanan Mostafa Mohamed'in sözleşmesindeki opsiyon kullanıldı.

Galatasaray, 24 yaşındaki santrfor için belirlenen 4 milyon dolarlık satın alma bedelini Mısır temsilcisinin hesabına yatırdı ve Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı.

Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.

Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mostafa Mohamed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.

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