Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sergio Oliveira'da mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sergio Oliveira'da mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer için gaza basıldı. Orta saha arayışında olan Galatasaray, listesinde yer alan Sergio Oliveira'da mutlu sona ulaştı. Portekiz basını, transferin maliyetini de duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 08:49
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sergio Oliveira'da mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sergio Oliveira'da mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Teknik direktör Okan Buruk yönetime verdiği raporda orta saha istediğini belirtmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sergio Oliveira'da mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Aslan'ın listesinde yer alan Sergio Oliveira'dan taraftarlara müjdeli haber geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sergio Oliveira'da mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda, Galatasaray'ın Sergio Oliveira'yı satın almak için 3 milyon euro karşılığında Porto ile anlaşma sağladığını duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sergio Oliveira'da mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Oyuncunun da sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sergio Oliveira'da mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Sergio Oliveira'nın önümüzdeki günlerde Galatasaray için İstanbul'a geleceği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sergio Oliveira'da mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

2 Haziran 1992 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sergio Oliveira'da mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Kariyerine Porto altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sergio Oliveira'da mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Bonservisi Porto'da olan Oliveira Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da kiralık olarak forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sergio Oliveira'da mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Sergio Oliveira, geçtiğimiz kış transfer döneminde kiralık olarak Roma'ya katılmış ve çıktığı 22 maçta 3 gol, 1 asist kaydetmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sergio Oliveira'da mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Kariyeri boyunca 350 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha 63 gol attı, 31 de asist yapmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sergio Oliveira'da mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

1.81 cm boyundaki orta saha, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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