GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Sergio Oliveira'da mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetime verdiği raporda orta saha istediğini belirtmişti.
Aslan'ın listesinde yer alan Sergio Oliveira'dan taraftarlara müjdeli haber geldi.
Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda, Galatasaray'ın Sergio Oliveira'yı satın almak için 3 milyon euro karşılığında Porto ile anlaşma sağladığını duyurdu.
Oyuncunun da sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.
Sergio Oliveira'nın önümüzdeki günlerde Galatasaray için İstanbul'a geleceği ifade edildi.
SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?
2 Haziran 1992 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi.
Kariyerine Porto altyapısında başladı.
Bonservisi Porto'da olan Oliveira Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da kiralık olarak forma giydi.
Sergio Oliveira, geçtiğimiz kış transfer döneminde kiralık olarak Roma'ya katılmış ve çıktığı 22 maçta 3 gol, 1 asist kaydetmişti.
Kariyeri boyunca 350 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha 63 gol attı, 31 de asist yapmayı başardı.
1.81 cm boyundaki orta saha, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Portekiz Milli Takımı'nın da formasını terleten Sergio Oliveira, 13 karşılaşmada görev aldı.
Oliveira'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro...