Joao Pedro için geri sayım Joao Pedro için geri sayım

Orta sahayı güçlendirmek isteyen G.Saray ile Cagliari arasında Joao Pedro için kritik görüşme yapıldı. Kesin bir anlaşma çıkmadı. Ancak iki taraf birbirine daha fazla yaklaştı. Brezilyalı on numaranın Galatasaray'a transferinin açıklanmasına az bir süre kaldığı belirtiliyor. Centotrentuno'nun haberine göre; 30 yaşındaki Pedro, son şüphelerini de aştı. Galatasaray'ın teklifinin sportif veya ekonomik olarak cezbedici olmasının yanı sıra canlanma arayan hırslı bir kulübün parçası olma olasılığı da sambacıyı heyecanlandırdı. Ülke değişikliği düşündürse ailesine danıştıktan sonra Türkiye'yi kabul etti.

SAMBACI DÜĞÜMÜ ÇÖZECEK

Öte yandan Galatasaray ile Cagliari arasında görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Cagliari 7 milyon euro talep etti. Galatasaray teklifini 4 milyon euro'ya yükseltti. 5 milyon euro civarında operasyonun çözüme ulaşması bekleniyor. Galatasaray ayrıca bonservis ücretini taksitlendirmeyi isterken, Cagliari ise rakamı hemen istiyor. Bu nedenle, yalnızca ne kadar olduğu değil, nasıl ödeneceği de masada olan konular arasında... Joao Pedro'nun da yardımı ile düğümün çözümleneceği belirtiliyor. 2 milyon euro ücret ve üç yıllık bir sözleşmesinin oyuncuyu ikna etmeye yettiği belirtiliyor.

JOAO PEDRO KİMDİR?

9 MART 1992 yılında Brezilya'nın Ipantinga şehrinde dünyaya gelmiştir. 1.84 metre boyundaki Joao Pedro, 10 numara ve forvet oynayabiliyor. İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, Atletico-MG, Palermo, Guimares, Penarol, Santos, Estoril Praia, Cagliari gibi takımlarda forma giydi. Kariyeri boyunca 377 maça çıkan Pedro, 110 gol atıp, 40 da asist yaptı. Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun market değeri 12 milyon euro...