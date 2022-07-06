Haberler Galatasaray Joao Pedro için geri sayım Joao Pedro için geri sayım

Joao Pedro için geri sayım Joao Pedro için geri sayım

Galatasaray transfer haberi: Galatasaray Brezilyalı orta saha için teklifini 4 milyon euro’ya çıkardı. Cagliari ise 7 milyon euro istiyor. Ancak iki takımın ortak noktada buluşması ve anlaşmanın sağlanması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Joao Pedro için geri sayım Joao Pedro için geri sayım

Orta sahayı güçlendirmek isteyen G.Saray ile Cagliari arasında Joao Pedro için kritik görüşme yapıldı. Kesin bir anlaşma çıkmadı. Ancak iki taraf birbirine daha fazla yaklaştı. Brezilyalı on numaranın Galatasaray'a transferinin açıklanmasına az bir süre kaldığı belirtiliyor. Centotrentuno'nun haberine göre; 30 yaşındaki Pedro, son şüphelerini de aştı. Galatasaray'ın teklifinin sportif veya ekonomik olarak cezbedici olmasının yanı sıra canlanma arayan hırslı bir kulübün parçası olma olasılığı da sambacıyı heyecanlandırdı. Ülke değişikliği düşündürse ailesine danıştıktan sonra Türkiye'yi kabul etti.

SAMBACI DÜĞÜMÜ ÇÖZECEK
Öte yandan Galatasaray ile Cagliari arasında görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Cagliari 7 milyon euro talep etti. Galatasaray teklifini 4 milyon euro'ya yükseltti. 5 milyon euro civarında operasyonun çözüme ulaşması bekleniyor. Galatasaray ayrıca bonservis ücretini taksitlendirmeyi isterken, Cagliari ise rakamı hemen istiyor. Bu nedenle, yalnızca ne kadar olduğu değil, nasıl ödeneceği de masada olan konular arasında... Joao Pedro'nun da yardımı ile düğümün çözümleneceği belirtiliyor. 2 milyon euro ücret ve üç yıllık bir sözleşmesinin oyuncuyu ikna etmeye yettiği belirtiliyor.

JOAO PEDRO KİMDİR?
9 MART 1992 yılında Brezilya'nın Ipantinga şehrinde dünyaya gelmiştir. 1.84 metre boyundaki Joao Pedro, 10 numara ve forvet oynayabiliyor. İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, Atletico-MG, Palermo, Guimares, Penarol, Santos, Estoril Praia, Cagliari gibi takımlarda forma giydi. Kariyeri boyunca 377 maça çıkan Pedro, 110 gol atıp, 40 da asist yaptı. Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun market değeri 12 milyon euro...

DİĞER
Real Madrid'i reddedip PSV'ye imza attı! PSG'nin genç yıldızından dikkat çeken karar...
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 5 ile uyarı! Sağanak geliyor | 6 Temmuz 2022 hava durumu
Sörloth bombası patlıyor! İmza an meselesi
Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom Florentino Luis transferini bitirmek üzere
Galatasaray ve Roma Solbakken için yarışıyor!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Diyanet’e göre kurban kesmekle yükümlü kişiler kimler?
SIRIUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NEDİR, NELER OLUR? Kassandra 6 Temmuz 2022 Sirius-Güneş kavuşmasında olacakları açıkladı!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde dev çalım! Jesus istedi Mourinho kapıyor Transferde dev çalım! Jesus istedi Mourinho kapıyor 00:55
Kanarya tam gaz Kanarya tam gaz 00:25
Transferde dev çalım! Jesus istedi Mourinho kapıyor Transferde dev çalım! Jesus istedi Mourinho kapıyor 00:22
Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer 00:06
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek 00:06
Sörloth bombası patlıyor! İmza an meselesi Sörloth bombası patlıyor! İmza an meselesi 00:06
Daha Eski
Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri 00:06
William Carvalho'nun menajeri İstanbul'da! William Carvalho'nun menajeri İstanbul'da! 00:06
Jesus'lu F.Bahçe yine kazandı! Jesus'lu F.Bahçe yine kazandı! 00:05
Weghorst KAP'a bildirildi! İşte alacağı maaş Weghorst KAP'a bildirildi! İşte alacağı maaş 00:05
Muleka Beşiktaş'ta! İşte ödenecek rakam... Muleka Beşiktaş'ta! İşte ödenecek rakam... 00:05
Galatasaray Joao Pedro transferi için masaya oturuyor! Galatasaray Joao Pedro transferi için masaya oturuyor! 00:05