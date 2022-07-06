GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gündeminde Yanis Hamache var!

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezon öncesi kampını geçiren sarı-kırmızılılarda bir numaralı gündem maddesi ise transfer...
Eksik mevkilere takviye yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan'da yeni hedef belli oldu.
Sarı-kırmızılıların, Boavista forması giyen Yanis Hamache'yi listesine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
Takvim'in Portekiz basınından aktardığı habere göre Galatasaray Boavista'nın sol beki Yanis Hamache ile ilgileniyor.
İddiaya göre Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Standart Liege'in de ilgilendiği yıldız futbolcu Türkiye'yi tercih ediyor.
YANIS HAMACHE KİMDİR?
13 Temmuz 1999 tarihinde Marsilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Fransız ekibi Nice'te başladı.
2020 yılında Nice'ten Portekiz temsilcisi Boavista'ya transfer oldu.
22 yaşındaki futbolcunun boyu 1.77...
Sol bek mevkisinde forma giyen Hamache, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.
Genç futbolcu, A Milli Takım tercihini Cezayir'den yana kullandı.
Kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Hamache'nin güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...
Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde 26 karşılaşmada görev alan Hamache, 4 gol atarken 4 de asist yaptı.