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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gündeminde Yanis Hamache var!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde gelen son isim Yanis Hamache oldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 14:41
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gündeminde Yanis Hamache var!

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gündeminde Yanis Hamache var!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezon öncesi kampını geçiren sarı-kırmızılılarda bir numaralı gündem maddesi ise transfer...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gündeminde Yanis Hamache var!

Eksik mevkilere takviye yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan'da yeni hedef belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gündeminde Yanis Hamache var!

Sarı-kırmızılıların, Boavista forması giyen Yanis Hamache'yi listesine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gündeminde Yanis Hamache var!

Takvim'in Portekiz basınından aktardığı habere göre Galatasaray Boavista'nın sol beki Yanis Hamache ile ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gündeminde Yanis Hamache var!

İddiaya göre Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Standart Liege'in de ilgilendiği yıldız futbolcu Türkiye'yi tercih ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gündeminde Yanis Hamache var!

YANIS HAMACHE KİMDİR?

13 Temmuz 1999 tarihinde Marsilya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gündeminde Yanis Hamache var!

Profesyonel futbol kariyerine Fransız ekibi Nice'te başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gündeminde Yanis Hamache var!

2020 yılında Nice'ten Portekiz temsilcisi Boavista'ya transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gündeminde Yanis Hamache var!

22 yaşındaki futbolcunun boyu 1.77...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gündeminde Yanis Hamache var!

Sol bek mevkisinde forma giyen Hamache, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gündeminde Yanis Hamache var!

Genç futbolcu, A Milli Takım tercihini Cezayir'den yana kullandı.

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