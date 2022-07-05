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Galatasaray’da 9 isim daha kampa katıldı! Marcao...

Son dakika spor haberi: Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam ederken, milli takımlardan dönen oyuncular da takıma katıldı. Kampa yeni katılan Alexandru Cicaldau, Victor Nelsson, Mostafa Mohammed, Berkan İsmail Kutlu, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Marcao sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 23:26
Galatasaray’da 9 isim daha kampa katıldı! Marcao...

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Kampa yeni katılan Alexandru Cicaldau, Victor Nelsson, Mostafa Mohammed, Berkan İsmail Kutlu, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Marcao sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan antrenman ise ısınma ve pas çalışması ile başladı. Top kapma ve interval koşularla devam eden antrenman, 11'e 11 taktiksel çalışma ile tamamlandı. Milli takımdan dönen oyuncular ise salonda ve sahada takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

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