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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç teknik adam, transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulunurken, takıma yeni katılan ve takımdan ayrılacak isimlerle ilgili de flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 10:26 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 10:46
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..."

Genç teknik adam, transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili de flaş ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..."

Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..."

Yoğun çalışıyoruz. Pazar günü iznimiz olacak. Yorgunluklar oluyor. Test yaptık, test sonuçlarına göre program yaptık. Milli oyuncular pazartesi katılacak, tam kadro olacağız.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..."

Ayın 7'sinde kamp yapacağız. Bu dönemde oyuncuların arzularından, isteklerinden, psikolojik olarak mutlu olmalarından memnunuz. Bu istediğimiz bir şey. Hem gülecek hem çalışacaklar.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..."

Oyuncularım hiç antrenman kaçırmadılar. 14 tane genç oyuncumuz da var, kaleciyle birlikte 16. Çalışma tempomuz çok iyi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..."

Altyapı oyuncularımızı görmek açısından bu bölüm önemliydi. En iyi altyapı oyuncularını kampa götüreceğiz. Antrenman performanslarından son derece memnunum.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..."

"TRANSFERDE ÖNCELİĞİMİZ ORTA SAHA"

Bir transfer gündemimiz ve arayışlarımız var. İlgilendiğimiz oyuncular var ama bu her gün güncelleniyor. Her gün farklı şeyler geliyor. Önümüzde çok fazla gün var ancak bir yandan da kampa transferleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Öncelikli bölgemiz orta saha.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..."

Ben ve teknik heyetim, Cenk Bey, Erden Bey hepimiz, birlikte ve beraber hareket ediyoruz. Bu transfer işi, bazen geç oluyor ama en doğru oyuncuları takıma katmak istiyoruz.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..."

"TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLER HENÜZ BELLİ DEĞİL"

Altyapıdaki oyuncularımızı da değerlendiriyoruz. Kampta, hazırlık maçlarında deneyeceğiz onları. Kampa yeni transferlerimizi de yetiştirmek istiyoruz.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..."

Alternatifli bir kadro oluşturmak istiyoruz. Takımdan ayrılacak isimler henüz belli değil. Hazırlık maçları ve kamptaki performans belirleyici olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..."

YENİ TRANSFERLER HAKKINDA...

Abdülkerim ve Kazımcan aramıza katıldı. Hem Türk olarak, hem de gelecek için önemli opsiyonlar, önemli yatırımlar.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..."

Abdülkerim 28 yaşında ama fiziksel ve mental olarak bize hizmet edebilecek bir isim.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..."

Kazımcan ümit milli takım oyuncusu, onu da ilerleyen yıllarda Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri yapmak istiyoruz.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..."

"MARCAO GİDEBİLİR"

Marcao ile telefonla görüştük, transfer olmazsa 'Ben işime devam edeceğim' dedi. İşin gerçeği bu. Ben kadromda isterim. Mutlu olduğumuz bir oyuncu. Kulübümüzün uygun gördüğü değeri bulursa transfer ihtimali var. Olmazsa gelip bizle oynayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..."

"DIAGNE HAZIR DEĞİL"

Diagne bizim sözleşmeli oyuncumuz. Yeni çıktı 1 sene aradan sonra antrenmanlara başladı. Fiziksel olarak hazır değil, normal. Takım antrenmanını yapıyor. 1 sene oynamadığı için kondisyon anlamında sıkıntıları var. İyi çalışıyor. Kendi içimizde değerlendireceğiz.

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