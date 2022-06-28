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GALATASARAY HABERLERİ - Vedat Muriqi müjdesi

Okan Buruk'un forvette görmek istediği Vedat Muriç konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan hükümeti, kulüplerle ilgili yeni bir kararname çıkarırken Lazio'nun vergi yükünden kurtulmak için Muriç'i satmak zorunda kalabileceği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Vedat Muriqi müjdesi
Okan Buruk'un forvette görmek istediği Vedat Muriç konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan hükümeti, kulüplerle ilgili yeni bir kararname çıkarırken Lazio'nun vergi yükünden kurtulmak için Muriç'i satmak zorunda kalabileceği ifade edildi. İtalyan basını, "Lazio rotasyonda bile düşünmediği Muriç'i İtalya'da tutup 4 milyon euro'luk vergi geri ödemesi zahmetine katlanmamak için bile Galatasaray'ın teklifine 'Evet' diyebilir" diye yazdı.
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