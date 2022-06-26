Mesai başlıyor

Okan Buruk'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak. Sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştireceği belirtildi. İlk hazırlık kampı ise Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında 7 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

BURUK HEYECANI

Okan Buruk'un gelişiyle Galatasaray'da mutsuz olan ve ayrılmak isteyen futbolculara yeniden şans doğdu. Başta Cicaldau, Morutan ve Barış Alper olmak üzere birçok oyuncu yeni sezon kampında Okan Buruk'a kendisini göstermeye çalışacak. Daha önce ayrılmak istediğini yönetime bildiren Boey de kendisine yer bulabilmek için çaba harcayacak.