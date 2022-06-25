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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek Taçspor Tesisleri'ni inceledi

Taçspor Başkanı Polat Bengiserp ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı yöneticilerin, son dönemde yapılan sosyal alan, restoran ve kafeteryayı inceledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 17:23
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek Taçspor Tesisleri'ni inceledi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Taçspor Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Taçspor Başkanı Polat Bengiserp ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı yöneticilerin, son dönemde yapılan sosyal alan, restoran ve kafeteryayı incelediği belirtildi.

Açıklamada, Başkan Özbek'in 200 genç sporcunun katılımıyla oynanan 12 Yaş Türkiye Serisi Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporculara da kupalarını takdim ettiği aktarıldı.

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