Marsilya Bartuğ Elmaz'ı açıkladı!

Galatasaray Alt Yapısı'nda kariyerine başlayan Bartuğ Elmaz, Cimbom'dan ayrıldıktan sonra Ligue 1 ekibi Marsilya'ya transfer oldu.

Sarı-kırmızılılarda U19 takımıyla geride bıraktığımız sezonda 8 maçta forma giyen futbolcu, 3 gol atarak takımına katkı sağladı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Elmaz, Fransa ekibi tarafından takip ediliyordu.

Marsilya'nın devre arasından beri temaslarını sürdürdüğü futbolcu için resmi açıklamayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



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