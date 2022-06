Marsilya Bartuğ Elmaz'ı açıkladı!

Galatasaray Alt Yapısı'nda kariyerine başlayan Bartuğ Elmaz, Cimbom'dan ayrıldıktan sonra Ligue 1 ekibi Marsilya'ya transfer oldu.

Sarı-kırmızılılarda U19 takımıyla geride bıraktığımız sezonda 8 maçta forma giyen futbolcu, 3 gol atarak takımına katkı sağladı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Elmaz, Fransa ekibi tarafından takip ediliyordu.

Marsilya'nın devre arasından beri temaslarını sürdürdüğü futbolcu için resmi açıklamayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



İŞTE O PAYLAŞIM

𝗟'𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲 𝗱𝗲 𝗹'𝗢𝗠 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲 ✍️



Le milieu de terrain 𝗕𝗮𝗿𝘁𝘂𝗴̆ 𝗘𝗹𝗺𝗮𝘇 🇹🇷, l'ailier 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗼𝗶𝘀 𝗥𝗲́𝗴𝗶𝘀 𝗠𝘂𝗴𝗵𝗲 🇨🇲 et le gardien de but 𝗝𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗩𝗮𝗻 𝗡𝗲𝗰𝗸 🇧🇪 rejoignent l'Olympique de Marseille !



Plus d'infos ⤵️