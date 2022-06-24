Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

Galatasaray yeni teknik direktörüne kavuştu. Domenec Torrent ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar takımın başına Okan Buruk'u getirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık anlaşma sağlandı. Galatasaray yeni hocası Okan Buruk'a Nef Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Törende açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Bu sene şampiyonluk için elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Buruk, transferle ilgili konuştu ve takviye yapmayı düşündüğü mevkileri duyurdu. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 12:26
Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

Galatasaray'da yeni teknik direktör Okan Buruk için Nef Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. 48 yaşındaki çalıştırıcı düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

Transferle ilgili konuşan Buruk, takviye düşündüğü mevkileri duyurdu.

İşte o açıklamalar...

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

Okan Buruk: Hedeflerimiz çok büyük. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluk için elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız. Geçen sezonun mutsuzluğunu ortadan kaldıracağız.

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

"TRANSFERE YOĞUNLAŞTIK"
"Transfere yoğunlaştık. İyi kadro için yönetim gerekeni yapacak. Galatasaray taraftarının hak ettiği, mutluluk, güzel günler, sahada her şeyini veren bir takım. Hepsini ortaya koymaya çalışacağız. Geçen sene bitti. Bütün oyuncuları ayağa kaldıracağız."

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

"Bugün benim için çok önemli bir gün. Hem 24 Haziran'da Galatasaray'a imza atıyorum hem de oğlumun doğum günü bugün. Hem baba olmanın mutluluğunu yaşadığım gün, hem Galatasaray'a teknik direktör olduğum bir gün."

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

"Galatasaray'da olmamdan en büyük mutluluğu oğlum duydu. İnşallah ona yakışır başarıları, onun güldüğü günleri hem biz yaşayacağız hem de taraftarımıza yaşatacağız."

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

"Dün Florya'da bulundum. Oradaki atmosferi tekrar yaşamak. O günleri tekrar anmak. Çok mutlu günler yaşadım. 7 şampiyonluk, UEFA , Süper Kupa. 5 Türkiye Kupası. Futbolcu olarak çok güzel günler yaşadım orada."

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

"İNANCIMIZI YÜKSEK TUTABİLİRİZ"
"Kriter olarak şampiyonluğa uyuyoruz. Eski bir Galatasaray oyuncusu olarak. Son dönemde de Fatih Hoca ve Hamza Hoca. Şampiyonluk yaşayan hocalar. Psikolojik olarak iyi başlıyoruz, inancımızı yüksek tutabiliriz."

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

"Uzun yıllardır çalıştığım kendi ekibimle geliyorum. Üzerine eklemeler de olacak. Bunu ilerleyen günlerde açıklayacağız. Kendi ekibim zaten beni bekliyordu. Pazartesi takımın başında olacağız."

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

"BAZI GENÇ OYUNCULARI KİRALAYACAĞIZ"
"Pazartesi günü antrenmanlar başlıyor. Tüm oyuncularımı görmek istiyorum. En iyisini nasıl yapabiliriz bunu değerlendireceğiz. Bazı oyuncular bizimle devam edecek, bazı genç oyuncuları kiralayacağız."

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

"ORTA SAHA ÜZERİNE YOĞUNLAŞACAĞIZ"
Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular hem yabancı, kaliteli, direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz.

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

"Antrenman programımız 4 Temmuz olarak planlanmıştı. 27 Haziran'a çektik. Akşam üzeri antrenmana başlayacağız. Hedeflerimizi belirteceğiz, isteklerimizi anlatacağız. Sahada da onlara iyi çalışacağımızı göstereceğiz. Planlamamız var. Antrenman yüklerini belirleyeceğiz."

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

"BAŞARIDAN BAŞKA BEKLENTİM YOK"
"Rahmetli babamdan Galatasaraylıyım. Aileden gelir bizim Galatasaraylılığımız. Burada 20'ye yakın kupa kazandım. Ben her zaman Galatasaraylılığımı korudum. 2008'de şampiyon olarak ayrıldım. Galatasaray için buradayım. Başarıdan başka beklentim yok."

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

"FORVETE BİR TAKVİYE YAPABİLİRİZ"
Elimizdeki oyuncuları görüp tanımak istiyoruz. Diagne sakatlıktan döndü, son durumunu bilmiyoruz. Gomis, Mohamed, hepsi çok değerli ve bizim oyuncularımız. Galatasaray forvette her zaman çok oyuncu ile olmak zorunda. Oraya bir takviye daha yapabiliriz.

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

"ORTA SAHA İÇİN BELİRLEDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"
"Galatasaray'ın orta sahasında oynayan oyuncuların oyunun iki yönünü de oynaması ve skora katkıda bulunması lazım. Orta sahaya takviye düşünüyoruz, belirlediğimiz oyuncular var."

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

"SAVUNMAYI DÖRTLÜ DÜŞÜNÜYORUM"
4-3-3 ve bazen 4-4-2'yi kullandım her zaman. Savunmayı dörtlü düşünüyorum. Alacağımız oyuncuların tiplemesine göre formasyon üzerinden gideceğiz. Burada oyuncu kalitesinin yanı sıra zekası da önemli. Galatasaray oyuncuları da yüksek zekaya sahip isimler.

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

Düzenlenen törende başkan Dursun Özbek, Okan Buruk'un yuvasına dönmesinin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

Dursun Özbek: Bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, kombinelerimiz büyük bir satış hızına erişti. Localarımızda neredeyse doldu.

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

Bizi yalnız bırakmayacaklarına eminim. Daha ilk günden bunu gösterdiler. Taraftarlarımıza teşekkür ederim, sağ olsunlar, var olsunlar.

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

Okan Buruk'un yuvasına dönmesinin mutluluğunu ve heyecanını hep beraber yaşıyoruz. Okan kardeşimin burada olmasının sebebi sadece Galatasaraylı olması değil. Burada olmayı fazlasıyla hak ediyor.

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

Okan Hocamız 3. 17 Mayıs'ını yaşamak için burada. 17 Mayıs'ta ilk kez Galatasaray forması giydi, sonrasında 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nı göz yaşları içerisinde kaldırdı.

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

Hepimizin gurur duyacağı bir Galatasaray, Okan Hoca ile çok daha yakın. Bu yüce görevde Okan Hoca'ya ve ekibine sonsuz başarılar diliyorum.

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

"SPORTİF VE MALİ BAŞARI SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GELMELİ"
"Geçmişten gelen tecrübelerimiz var. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımın bir amacı var. Hem sportif başarıyı hem de mali yapıyı sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Çünkü eğer sürdürülebilir mali yapıya sahip değilseniz başarılar günlük oluyor."

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

"25-30 YILLIK PLANLAMA YAPMAMIZ LAZIM"
"Çalışmalarımızı yapıyoruz, sürdürüyoruz. Bunları yaparken bizim Galatasaray'ın 25-30 yılını da planlamamız lazım. Teslim aldığımız bu bayrağı, çocuklarımıza torunlarımıza daha yukarda teslim etmek zorundayız. Taraftarlarımız hiç endişe etmesinler. Büyük bir gayretle çalışıyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz."

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

"GELECEĞİ FEDA ETMEDEN TRANSFER YAPACAĞIZ"
"2017'de 10 tane yeni transfer yapmışız, 10'u da ilk 11'de oynadı. Bu oyuncular Galatasaray'ı şampiyonluğa götürdü. Çok titiz çalışmıştık. O dönemden deneyimlerimiz var. Profesyonel ekibimiz hemen hemen aynı. Bu kadro taraftarları mutlu etti. Geleceği feda etmeden transfer edeceğiz."

Galatasaray'da Okan Buruk imza töreninde konuştu! İşte transfer yapılacak mevkiler

"2000 ruhunu yaratmaya çalışıyoruz. Galatasaray'a unutulmaz bir 4 yıl yaşattılar ve sonunda UEFA Kupası ile taçlandırdılar. Örnek alınması gereken bir dönemdi. İnşallah aynı ruhu tekrar getireceğiz."

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