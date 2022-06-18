Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı! Okan Buruk ve Marco Rose derken...

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen ve Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu'nun yarıştığı başkanlık seçimini Dursun Özbek kazandı.
Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen ve Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu'nun yarıştığı başkanlık seçimini Dursun Özbek kazandı.
Özbek, ikinci kez sarı-kırmızılı kulübün başkanlık koltuğuna otururken yeni sezonun planlaması için çalışmalar hızlandı.
Cimbom, transferlerden önce ilk olarak teknik direktör meselesini çözmek istiyor.
Galatasaray, Fatih Terim'in ayrılığının ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent ile yollarını ayırma kararı aldı.
Sarı-kırmızılılarda yeni hocanın kim olacağı merak edilirken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör konusuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuşan Özbek, "Şu anda çalışyoruz. Kısa süre sonra yeni teknik direktörü açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın adı Okan Buruk, Marco Rose, Roberto De Zerbi ve Marcelo Gallardo gibi isimlerle anılırken flaş bir iddia ortaya atıldı.
ROBERTO DONADONI İDDİASI
Ünlü gazeteci Giaunluca Di Marzio, sarı-kırmızılıların İtalyan teknik direktör Roberto Donadoni ile bir görüşme gerçekleştireceğini öne sürdü.
SENSIBILE GÖRÜŞECEK
Haberde yönetimin değişmesine rağmen sportif direktör Pasquale Sensibile'nin görevine devam ettiği ve Sensibile'nin Donadoni ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
ROBERTO DONADONI KİMDİR?
Roberto Donadoni, 9 Eylül 1963 tarihinde İtalya'nın Cisano Bergamasco kentinde dünyaya geldi.
Futbola Atalanta altyapısında başlayan Donadoni, 1982 yılında başladığı ve 19 yıl boyunca sürdürdüğü profesyonel futbol kariyerinde Milan, NY/NJ MetroStars (New York Red Bulls), ve Al-Ittihad formalarını giydi.
2001 yılında futbolu bırakan Roberto Donadoni, 2001/2002 sezonunda Citta di Lecco takımının başına geçerek teknik direktörlük kariyeirne başladı.
Deneyimli çalıştırıcı, Citta di Lecco dışında İtalya'da Livorno, Genoa, Napoli, Cagliari ve Bologna'yı da çalıştırdı.
58 yaşındaki teknik adam, 2006-2008 yılları arasında İtalya Milli Takımı'nı da çalıştırdı.
Roberto Donadoni, son olarak 2019/2020 sezonunda Çin ekibi Shenzhen FC'de görev aldı.