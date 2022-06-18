Haberler Galatasaray Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı! Okan Buruk ve Marco Rose derken...

Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı! Okan Buruk ve Marco Rose derken...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da başkanlığa Dursun Özbek'in seçilmesinin ardından kadro planlaması için çalışmalar hızlandı. Fatih Terim'in ayrılığının ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent ile yola devam etmeyi planlamayan sarı-kırmızılı yönetim, ilk olarak yeni teknik direktörü takımın başına getirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren ve adı Okan Buruk ile Marco Rose gibi isimlerle anılan Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 16:06
Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı! Okan Buruk ve Marco Rose derken...

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen ve Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu'nun yarıştığı başkanlık seçimini Dursun Özbek kazandı.

Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı! Okan Buruk ve Marco Rose derken...

Özbek, ikinci kez sarı-kırmızılı kulübün başkanlık koltuğuna otururken yeni sezonun planlaması için çalışmalar hızlandı.

Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı! Okan Buruk ve Marco Rose derken...

Cimbom, transferlerden önce ilk olarak teknik direktör meselesini çözmek istiyor.

Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı! Okan Buruk ve Marco Rose derken...

Galatasaray, Fatih Terim'in ayrılığının ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent ile yollarını ayırma kararı aldı.

Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı! Okan Buruk ve Marco Rose derken...

Sarı-kırmızılılarda yeni hocanın kim olacağı merak edilirken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör konusuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı! Okan Buruk ve Marco Rose derken...

TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuşan Özbek, "Şu anda çalışyoruz. Kısa süre sonra yeni teknik direktörü açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı! Okan Buruk ve Marco Rose derken...

Galatasaray'ın adı Okan Buruk, Marco Rose, Roberto De Zerbi ve Marcelo Gallardo gibi isimlerle anılırken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı! Okan Buruk ve Marco Rose derken...

ROBERTO DONADONI İDDİASI

Ünlü gazeteci Giaunluca Di Marzio, sarı-kırmızılıların İtalyan teknik direktör Roberto Donadoni ile bir görüşme gerçekleştireceğini öne sürdü.

Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı! Okan Buruk ve Marco Rose derken...

SENSIBILE GÖRÜŞECEK

Haberde yönetimin değişmesine rağmen sportif direktör Pasquale Sensibile'nin görevine devam ettiği ve Sensibile'nin Donadoni ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı! Okan Buruk ve Marco Rose derken...

ROBERTO DONADONI KİMDİR?

Roberto Donadoni, 9 Eylül 1963 tarihinde İtalya'nın Cisano Bergamasco kentinde dünyaya geldi.

Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı! Okan Buruk ve Marco Rose derken...

Futbola Atalanta altyapısında başlayan Donadoni, 1982 yılında başladığı ve 19 yıl boyunca sürdürdüğü profesyonel futbol kariyerinde Milan, NY/NJ MetroStars (New York Red Bulls), ve Al-Ittihad formalarını giydi.

Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı! Okan Buruk ve Marco Rose derken...

2001 yılında futbolu bırakan Roberto Donadoni, 2001/2002 sezonunda Citta di Lecco takımının başına geçerek teknik direktörlük kariyeirne başladı.

Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı! Okan Buruk ve Marco Rose derken...

Deneyimli çalıştırıcı, Citta di Lecco dışında İtalya'da Livorno, Genoa, Napoli, Cagliari ve Bologna'yı da çalıştırdı.

Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı! Okan Buruk ve Marco Rose derken...

58 yaşındaki teknik adam, 2006-2008 yılları arasında İtalya Milli Takımı'nı da çalıştırdı.

Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı! Okan Buruk ve Marco Rose derken...

Roberto Donadoni, son olarak 2019/2020 sezonunda Çin ekibi Shenzhen FC'de görev aldı.

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