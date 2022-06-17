Haberler Galatasaray Galatasaraylı Olimpiu Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Razvan Lucescu resmen açıkladı!

Galatasaraylı Olimpiu Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Razvan Lucescu resmen açıkladı!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin 1 numaralı konusu transfer olurken, diğer yandan da gelen tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı. Bu bağlamda Cimbom'un yıldızı Olimpiu Morutan'a, Yunan ekibi PAOK'un ilgisinin bulunduğu iddiaları hakimdi. PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, konuya açıklık getirdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 11:34
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaraylı Olimpiu Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Razvan Lucescu resmen açıkladı!

Galatasaray'da 2. kez başkan seçilen Dursun Özbek, bir yandan teknik direktör konusunu netleştirmeye çalışırken, diğer yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Razvan Lucescu resmen açıkladı!

Sarı kırmızılılar bu bağlamda, Kerem Aktürkoğlu için gelen teklifleri değerlendiriyor.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Razvan Lucescu resmen açıkladı!

Özellikle Fransız ekiplerinin Kerem'e ilgi duyduğu biliniyor.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Razvan Lucescu resmen açıkladı!

Bununla beraber Marcao da İtalyan kulüplerinin radarında.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Razvan Lucescu resmen açıkladı!

Yıldız futbolcuya için Torino, Lazio gibi kulüpler ilgi duyuyor.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Razvan Lucescu resmen açıkladı!

Galatasaray, Marcao'yu 15 milyon euronun altına satmak istemiyor.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Razvan Lucescu resmen açıkladı!

Öte yandan Galatasaray için önemli bir gelişmenin daha yaşandığı iddia edilmişti.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Razvan Lucescu resmen açıkladı!

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon genç yetenek Olimpiu Morutan'ı transfer etmişti.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Razvan Lucescu resmen açıkladı!

Rumen futbolcu, sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik çizmişti.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Razvan Lucescu resmen açıkladı!

Morutan içi kısa süre önce PAOK iddiaları Rumen ve Yunan basınında hakimdi.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Razvan Lucescu resmen açıkladı!

LUCESCU KONUŞTU
Morutan'ın transferine dair PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu konuştu.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Razvan Lucescu resmen açıkladı!

Lucescu yaptığı açıklamada, kendisine sorulan Morutan sorusunu yanıtladı.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Razvan Lucescu resmen açıkladı!

İşte o sözler;

Galatasaraylı Olimpiu Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Razvan Lucescu resmen açıkladı!

"Morutan hakkında yönetimle veya Sporti Direktör Boto ile bir konuşmamız olmadı. PAOK yöneticileri ve başkan ile toplantı yaptım fakat bu strateji ve gelecek planları ile ilgiliydi.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Razvan Lucescu resmen açıkladı!

Sözleşmesi sona eren oyuncuların kalıp kalmamasına dair konuştuk ve takım için sorunları tartıştık. Stratejiyi birlikte yaptık. Sportif Direktör transferden sorumlu; ne istediğimi, ihtiyaçlarımı ve felsefemizi bliyor. Bana oyuncu öneriyor ve kararı birlikte alıyoruz."

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