Galatasaraylı Olimpiu Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Razvan Lucescu resmen açıkladı!

Galatasaray'da 2. kez başkan seçilen Dursun Özbek, bir yandan teknik direktör konusunu netleştirmeye çalışırken, diğer yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray'da 2. kez başkan seçilen Dursun Özbek, bir yandan teknik direktör konusunu netleştirmeye çalışırken, diğer yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor.
Sarı kırmızılılar bu bağlamda, Kerem Aktürkoğlu için gelen teklifleri değerlendiriyor.
Özellikle Fransız ekiplerinin Kerem'e ilgi duyduğu biliniyor.
Bununla beraber Marcao da İtalyan kulüplerinin radarında.
Yıldız futbolcuya için Torino, Lazio gibi kulüpler ilgi duyuyor.
Galatasaray, Marcao'yu 15 milyon euronun altına satmak istemiyor.
Öte yandan Galatasaray için önemli bir gelişmenin daha yaşandığı iddia edilmişti.
Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon genç yetenek Olimpiu Morutan'ı transfer etmişti.
Rumen futbolcu, sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik çizmişti.
LUCESCU KONUŞTU
Morutan'ın transferine dair PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu konuştu.
Lucescu yaptığı açıklamada, kendisine sorulan Morutan sorusunu yanıtladı.
İşte o sözler;
"Morutan hakkında yönetimle veya Sporti Direktör Boto ile bir konuşmamız olmadı. PAOK yöneticileri ve başkan ile toplantı yaptım fakat bu strateji ve gelecek planları ile ilgiliydi.
Sözleşmesi sona eren oyuncuların kalıp kalmamasına dair konuştuk ve takım için sorunları tartıştık. Stratejiyi birlikte yaptık. Sportif Direktör transferden sorumlu; ne istediğimi, ihtiyaçlarımı ve felsefemizi bliyor. Bana oyuncu öneriyor ve kararı birlikte alıyoruz."