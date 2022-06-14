Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatasını aldı

Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi, mazbatasını aldı. Nef Stadyumu'nda düzenlenen törenle mazbatasını alan Özbek yaptığı açıklamada, "Sevgi iklimi bizi başarıya ulaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek: Galatasaray'a ekibim ile hizmet için geldik. Yeniden görev almanın heyecanını taşıyoruz. Burası benim yuvam. Birçok projemiz var, bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Biz büyük bir aileyiz, bu ailenin barışmasını istiyorum. Sevgi iklimi artık bu camiada oluşması lazım.

Birbirimizi sevmememiz için bir sebep yok. Biz büyük bir aileyiz. Bunu çok önemsiyorum. Bütün genel kurul üyelerinden ve taraftarlarımızdan bu konuda bize yardımcı olmasını istiyorum. Sevgi iklimi bizi başarıya ulaştıracaktır diye düşünüyorum.