Galatasaray'ın 11 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu, mazbatalarını bugün alacak. Tören, Nef Stadı'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Yeni başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu, önce Ali Sami Yen ve Metin Oktay'ın kabirlerini ziyaret edecek. Kulüpte Burak Elmas'ın da katılımıyla devir teslim töreni 17.00'de yapılacak. İlk yönetim toplantısı ise kulübün gelenekleri çerçevesinde saat 19.05'te Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirecek.

ÖNCELİK BÜTÇE SONRA TÜZÜK

Geçtiğimiz mart ayındaki kongrede idari açıdan ibra edilmeyen eski başkan Burak Elmas'ın bütçe talebine de onay çıkmamıştı. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim ilk iş olarak bir ay içinde bütçe yetkisi almak için Genel Kurul düzenleyecek. Özbek ekibi, sonbahar gibi de tüzük değişikliği için düğmeye basacak. İbra oylamalarının yapıldığı mili kongreler iki güne yayılacak. Kongrede ilk gün konuşmalar yapılacak, ikinci günse oylama...