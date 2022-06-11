Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Tanju Çolak'tan çarpıcı sözler! "Fenerbahçe'ye ağlayarak gittim"

GALATASARAY HABERLERİ - Tanju Çolak'tan çarpıcı sözler! "Fenerbahçe'ye ağlayarak gittim"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanlık seçimi için oy kullananlar arasında eski futbolcusu Tanju Çolak da vardı. Çolak, ilk kez oy kullanmaya geldiğini söyleyerek daha önce formasını giydiği Fenerbahçe ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 12:54
GALATASARAY HABERLERİ - Tanju Çolak'tan çarpıcı sözler! "Fenerbahçe'ye ağlayarak gittim"

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı. Sarı-kırmızılı kulübün eski gol kralı Tanju Çolak da oyunu kullanmak için Galatasaray Lisesi'ne geldi.

Eski milli futbolcu burada kulüp televizyonuna kısa bir açıklamada bulundu. Çolak, "18 yıllık üyeyim ve ilk kez oy kullanmaya geliyorum. Fenerbahçe'ye giderken ağlayarak gittim. Oraya gittiğimde bile ben Galatasaraylıyım dedim. Fenerbahçe'de kimse bunu diyemez. Hiç kimse boşuna hava yapmasın. Kimse benim Galatasaraylılığımı sorgulamasın" ifadelerini kullandı.

"OYUM DURSUN ÖZBEK'E"

Çolak ayrıca, oyunu Dursun Özbek'ten yana kullandığını belirterek, "Oyum Dursun Özbek'e. Taraftar için şampiyonluğa oynayan iyi bir takım önemli. Galatasaray'da bunu yapacak güç, taraftar, para var" dedi.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına'ya Hırvat yıldız! Resmi teklif yapıldı...
Takvim.com.tr duyurmuştu! Fenerbahçe Simon Banza ile yüz yüze…
Avrupa'ya damga vurmuştu! Golcü bombası patlıyor
G.Saray 18'lik yıldızı gözüne kestirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray 18'lik yıldızı gözüne kestirdi!
Galatasaray'a kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor
İSTANBUL İZMİR ANKARA HAVA DURUMU
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Vinicius Souza transferinde rakip çıktı! 3 kulüp birden F.Bahçe'ye Vinicius Souza transferinde rakip çıktı! 3 kulüp birden 13:33
Macaristan - Almanya maçı saat kaçta? Macaristan - Almanya maçı saat kaçta? 12:58
Çarpıcı sözler! "F.Bahçe'ye ağlayarak gittim" Çarpıcı sözler! "F.Bahçe'ye ağlayarak gittim" 12:53
İngiltere - İtalya maçı saat kaçta? İngiltere - İtalya maçı saat kaçta? 12:42
Fenerbahçeli Kim'i İtalyan devi transfer etmek istiyor! Fenerbahçeli Kim'i İtalyan devi transfer etmek istiyor! 12:39
G.Saray 18'lik yıldızı gözüne kestirdi! G.Saray 18'lik yıldızı gözüne kestirdi! 12:18
Daha Eski
Galatasaray'a kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor Galatasaray'a kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor 11:40
Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'dan flaş karar! Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'dan flaş karar! 11:08
Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 11:02
Final serisinde durum eşitlendi! Final serisinde durum eşitlendi! 10:49
Alternatifi o ülkede aranıyor! Alternatifi o ülkede aranıyor! 10:18
Lüksemburg - Türkiye maçı saat kaçta? Lüksemburg - Türkiye maçı saat kaçta? 09:45