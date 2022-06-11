GALATASARAY HABERLERİ - Tanju Çolak'tan çarpıcı sözler! "Fenerbahçe'ye ağlayarak gittim"

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı. Sarı-kırmızılı kulübün eski gol kralı Tanju Çolak da oyunu kullanmak için Galatasaray Lisesi'ne geldi.

Eski milli futbolcu burada kulüp televizyonuna kısa bir açıklamada bulundu. Çolak, "18 yıllık üyeyim ve ilk kez oy kullanmaya geliyorum. Fenerbahçe'ye giderken ağlayarak gittim. Oraya gittiğimde bile ben Galatasaraylıyım dedim. Fenerbahçe'de kimse bunu diyemez. Hiç kimse boşuna hava yapmasın. Kimse benim Galatasaraylılığımı sorgulamasın" ifadelerini kullandı.

"OYUM DURSUN ÖZBEK'E"

Çolak ayrıca, oyunu Dursun Özbek'ten yana kullandığını belirterek, "Oyum Dursun Özbek'e. Taraftar için şampiyonluğa oynayan iyi bir takım önemli. Galatasaray'da bunu yapacak güç, taraftar, para var" dedi.

