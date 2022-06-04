100. yıla damga vuracağız

Galatasaray'ın 11 Haziran'da yapılacak olan olağanüstü kongresine geri sayım sürerken en güçlü başkan adayı olarak görülen Dursun Özbek dün gövde gösterisi yaptı. Zorlu Gösteri Merkezi'nde sarı-kırmızılılarla bir araya gelen Özbek, hem projelerini açıkladı hem de iddialı açıklamalar yaptı. En önemli amacının Galatasaray'ı mali açıdan sürdürülebilir, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmek olduğunu söyleyen Başkan adayı Dursun Özbek, "Galatasaray'ın geleceğini belirleyecek çok önemli günlerden geçiyoruz. Kulübümüzün dertleri çok büyük ama biz zoru gördük diye boyun eğecek değiliz. Çünkü Galatasaray'ın şanlı tarihinde en zor anlarda bile mücadele etmek var" dedi.

KAVGA EDEREK OLMAZ

Seçimde kavgadan uzak durmak için çabaladığını ve polemiğe girmemeye özen gösterdiğini ifade eden Dursun Özbek "Galatasaray'ın sorunlarını kavga ederek değil birlikte hareket ederek çözüleceğine inanıyorum. Bunun için 1.5 yıldır adayları birleştirmeye çalışıyorum. 2021 seçim öncesi adaylarla görüştüm. '5 adaylı seçimin faydası olmaz, zararı olur' dedim. 30 Nisan öncesi de Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile yine görüştüm. Bu dakikadan sonra elimi taşın altına koymam gerekiyordu. Bu çağrımı yineledim. Metin kardeşim büyük bir özveride bulunarak, bu yolu birlikte yürümeyi kabul etti" ifadesini kullandı

PRANGADAN KURTULACAĞIZ

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında tüm branşlarda en çok kupayı alan spor kulübü olmayı hedeflediklerini ifade eden Özbek şöyle konuştu: Öncelikli amacımız kulübümüzü Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarıp, yeniden mali bağımsızlığımızı kazanmak. Üstelik günde 1 milyon TL üzerinde faiz ödüyoruz. Bizim bu prangadan kurtulmamız gerekiyor. Galatasaray kulübü 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda en çok kupayı alan spor kulübü olacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Sizler de inanın değerli Galatasaraylılar. Barışmak istiyoruz, herkesi barıştıracağım. Kol kola birlikte yürüyeceğiz.

MASADA DAHA GÜCLÜ OLACAGIZ

Her yerde Galatasaray'ın haklarını savunacaklarını dile getiren Dursun Özbek, "Asla küçülmeyeceğiz, değerini bulmayan hiçbir futbolcuyu satmayacağız. Bütçe disiplininden vazgeçmeyerek heyecanımızı yeniden canlandıracak transferleri yaparak direk şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız. Galatasaray'ın haklarını tüm futbol ailesi paydaşları nezdinde koruyacağız. Avrupa'da tekrar başarılı olmayı hedefleyeceğiz. Altyapıdan yetiştirilecek futbolcular ile sürdürülebilir gelir elde etmeyi planlıyoruz. Sahada ve masada güçlü olacağız'' şeklinde konuştu.

EUROLEAGUE'E KATILACAĞIZ

Özbek'in diğer projeleri ise şu şekilde sıralanıyor: Erkek basketbolda NEF'in sponsorluğunda yakaladığımız başarılı yapıyı koruyarak FIBA sözleşmesinin bitimi ile Euroleague'e wildcard ile katılabilmek hedefimiz olacak. Aynı erkek basketbolda olduğu gibi kadın basketbol ve voleybolda doğru sponsorlar ile o sponsorun şubenin yönetimine dahil olacağı bir model oluşturacağız.

4 YILDA 9.5 MİLYAR TL GELİR GETİRECEK

Ada: Finansmanı Yönetim Kurulu tarafından karşılanacak olan Galatasaray Adası kısa sürede sosyal tesis olarak üyelerin kullanımına açılacak.

Florya Konut Projesi: Florya'daki Emlak Konut'a ait 40 dönümlük arazinin satın alınarak, iki parselde toplam 63 dönümlük arsa ve 97.000 m2'lik inşaat alanında konut projesi geliştirilecek.

Colombus: Cemal Özgörkey'in vizyonu ve ekip arkadaşları ile geliştirilen bu projenin detayları haftaya açıklanacak.

Mecidiyeköy binası: Artan konut fiyatları ile diğer alternatiflere göre getirisi daha yüksek olan rezidans olarak geliştirmek hedefleniyor.

Riva Halihazırda başarıyla devam eden projede bir değişiklik yapmadan ve beklenen gelirlerin herhangi bir şekilde kırdırılmadan 2022, 2023, 2024 ve 2025'te tahsil edilmesi ve orijinal projede olmayan ilave 200 dönüm orman arazisi için gereken izinlerin alınarak ilave konut inşaatına başlanılması planlanıyor.

Kemerburgaz Tesisi: Stadyuma 10 dakika mesafede A Takım ve altyapı için altı nizamı sahalı modern tesisler tamamlanacak ve bir otel projesi yapılacak.

Spor salonu: Çok amaçlı spor salonunun inşaatı bitirilecek ve perakende, etkinlik ve eğlence kullanımlarıyla gelir getirici hale getirilecek.

Tesisleşme reformu: Hasnun Galip: Üyelerin kullanımına açık bir lokal, kulübe ve Galatasaray Lisesi'ne hizmet verecek konaklama tesisi yapılacak.

Yeni arazi alımı: Gayrimenkul projelerinden elde edilecek gelirlerin bir kısmı, oluşturulacak Yeni Gayrimenkul Kazandırma Fonu ile arazi ve arsa alımına yönlendirilecek, gerekli çalışmaların yapılarak ileriki yıllarda değer artışlarından Galatasaray'a fayda sağlanacak.