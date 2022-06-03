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GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten çılgın proje! Tam 9 milyar...

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'daki başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda başkan adaylarından Dursun Özbek, Erden Timur ile birlikte bu akşam camianın karşısına çıkacak. Özbek, bağımsız denetim şirketleri tarafından incelenmiş ve kulübe 9 milyar TL’lik gelir getirmesi beklenilen 11 projesinin detaylarını anlatacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten çılgın proje! Tam 9 milyar...

Galatasaray başkanlığına aday olan Dursun Özbek bugün sarı-kırmızılı kulübün geleceğine şekil verecek vizyon planını açıklayacak. Saat 19.30'da Zorlu Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan lansmanda Özbek'e Sportif AŞ'de görev alacak olan Erden Timur'da eşlik edecek. 4 yıl içinde kulübe 9 milyar TL gelir sağlaması beklenen Ada, Altyapı Reformu, Gelecek Vizyonu Projeleri, Florya, Colombus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip, yeni araziler gibi konuları kapsayan, bağımsız denetim şirketleri tarafından incelenmiş ve rapora bağlanmış olan projelerin detayları anlatılacak.

SPORTİF BAŞARILAR GELECEK
Tanıtım toplantısıyla ilgili bilgi veren Dursun Özbek, asıl amaçlarının, mevcut varlıkları günün koşullarına göre en verimli şekilde değerlendirmek ve kulübün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturulması olduğunu vurguladı. Önemli projeler için kolları sıvadıklarını kaydeden eski başkan, "Projelerimizi yaparken şanlı tarihimizde yer alan ve bizi ilklerin takımı yapan sportif başarılarımızı tekrarlayacak ve daha da ileri taşıyacak kararları alacağız. Ama önümüzdeki 10 yılları planlamak ve artarak devam edecek başarılar için hep birlikte çalışmalıyız. Çünkü biz büyük bir aileyiz. İnanıyor ve biliyorum ki hep beraber el ele, bir ve bütün olarak bunları başaracağız" dedi.

KİMSE DURAMAZ
Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, önlerindeki en büyük engelin gruplaşma ve kırgınlıklar olduğunu belirtti. Bugünkü tanıtım toplantısı öncesi birlik, beraberlik çağrısı yapan Özbek, "Galatasaray'a barışı getirirsek, bu dev projelerle 10 sene önünde kimse duramaz" ifadesini kullandı.

İşte o dev projeler:

G.SARAY ADASI
ALTYAPI REFORMU
GELECEK VİZYONU
PROJELERİ
FLORYA
COLOMBUS
MECİDİYEKÖY
RİVA
KEMERBURGAZ
SPOR SALONU
TESİSLEŞME REFORMU
HASNUN GALİP

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