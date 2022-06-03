GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten çılgın proje! Tam 9 milyar...

Galatasaray başkanlığına aday olan Dursun Özbek bugün sarı-kırmızılı kulübün geleceğine şekil verecek vizyon planını açıklayacak. Saat 19.30'da Zorlu Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan lansmanda Özbek'e Sportif AŞ'de görev alacak olan Erden Timur'da eşlik edecek. 4 yıl içinde kulübe 9 milyar TL gelir sağlaması beklenen Ada, Altyapı Reformu, Gelecek Vizyonu Projeleri, Florya, Colombus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip, yeni araziler gibi konuları kapsayan, bağımsız denetim şirketleri tarafından incelenmiş ve rapora bağlanmış olan projelerin detayları anlatılacak.

SPORTİF BAŞARILAR GELECEK

Tanıtım toplantısıyla ilgili bilgi veren Dursun Özbek, asıl amaçlarının, mevcut varlıkları günün koşullarına göre en verimli şekilde değerlendirmek ve kulübün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturulması olduğunu vurguladı. Önemli projeler için kolları sıvadıklarını kaydeden eski başkan, "Projelerimizi yaparken şanlı tarihimizde yer alan ve bizi ilklerin takımı yapan sportif başarılarımızı tekrarlayacak ve daha da ileri taşıyacak kararları alacağız. Ama önümüzdeki 10 yılları planlamak ve artarak devam edecek başarılar için hep birlikte çalışmalıyız. Çünkü biz büyük bir aileyiz. İnanıyor ve biliyorum ki hep beraber el ele, bir ve bütün olarak bunları başaracağız" dedi.

KİMSE DURAMAZ

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, önlerindeki en büyük engelin gruplaşma ve kırgınlıklar olduğunu belirtti. Bugünkü tanıtım toplantısı öncesi birlik, beraberlik çağrısı yapan Özbek, "Galatasaray'a barışı getirirsek, bu dev projelerle 10 sene önünde kimse duramaz" ifadesini kullandı.

İşte o dev projeler:



G.SARAY ADASI

ALTYAPI REFORMU

GELECEK VİZYONU

PROJELERİ

FLORYA

COLOMBUS

MECİDİYEKÖY

RİVA

KEMERBURGAZ

SPOR SALONU

TESİSLEŞME REFORMU

HASNUN GALİP