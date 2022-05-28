Yiğit Akman A Takım’a

Eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu olan Yiğit Akman alt yapıda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 17 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon A Takım'da olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Büyük bir yetenek olan Yiğit hem golleri hem asistleriyle göz kamaştırıyor.
Eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu olan Yiğit Akman alt yapıda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 17 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon A Takım'da olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Büyük bir yetenek olan Yiğit hem golleri hem asistleriyle göz kamaştırıyor.