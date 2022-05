GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan dikkat çeken paylaşım!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon zirvenin gerisinde kalan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performansla taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Yıldız futbolcu, birçok karşılaşmada attığı goller ve yaptığı asistlerle sarı-kırmızılı takımı ipten almış, puanlar kazandırmıştı.

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşıma imzasını attı. Genç yıldızın, kullandığı ifadeler sonrası "Takıma veda mı ediyor?" sorusu gündeme geldi.

Milli futbolcu paylaşımında, "Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Bu sezon Galatasaray'ın en istikrarlı oyuncularından olan Kerem Aktürkoğlu, çıktığı 51 karşılaşmada rakip ağları 13 kez sarsıp 12 de asiste imzasını attı.