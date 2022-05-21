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GALATASARAY HABERLERİ - Buruk veda

Son dakika Galatasaray haberleri... Fraport TAV Antalyaspor, Alessane Ndao ile öne geçti. Cimbom, Mostafa Mohamed ile yanıt verdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Buruk veda

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında G.Saray, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 2021-22 sezonunu 52 puanla tamamladı. Antalyaspor ise sezonu 59 puanla kapattı. Antalya Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti. Muslera iki kez Haji'ye gol izni vermezken, Berkan'ın attığı gol ofsayta takıldı. Devre sona ererken Ndao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

KEREM'DEN ŞIK ASİST

İkinci yarıda değişikliklerle daha etkili olan Cimbom, Mostafa Mohamed ile eşitliği buldu. Mısırlı, 78'de kendisi gibi sonradan giren Kerem'in şık pasında topu filelere gönderdi. Berkan, Kerem, Halil ile son bölümde galibiyet fırsatları yakalayan Cimbom değerlendiremeyince maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Aslan, Süper Lig tarihinde 2010/11'in (-5) ardından 2. kez bir sezonu eksi gol averajıyla kapattı.

GOMIS'TEN REKOR!

Ara transferde Galatasaray'a dönen Gomis sezonu 9 golle tamamladı. Fransız yıldız oyunda kaldığı sürede 8 kez topla buluşarak rekor kırdı!.. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de 2014/15 sezonundan bu yana bir maçta en az 69 dakika süre alan oyuncular arasında topla en az buluşan isim oldu.

GURURLUYUM

Galatasaray'da 100. maçına çıkan Ryan Babel, "Bu benim için büyük bir şeref. Bu kadar büyük bir takımın parçası olduğum için gurur duyuyorum. Enteresan bir sezon oldu. İnsanlar şampiyonluk bekliyordu ama bazı sezonlar iyi olmuyor. Zor zamanlardan herkes eminim bir şeyler öğrenilecek" dedi.

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