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Galatasaray kafilesi Antalya'da

Spor Toto Süper Lig 38. hafta ve son maçını oynayacak olan Galatasaray kafilesi iniş yaptı. Sarı-kırmızılı ekip sezonu noktalayacakları Antalyaspor deplasmanı için Antalya'ya ulaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 12:53
Galatasaray kafilesi Antalya'da

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında bu akşam deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.

Kente gelen sarı-kırmızılı ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, havalimanında futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray kafilesi, daha sonra Belek'teki otele gitmek üzere havalimanından otobüsle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımda Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Arda Turan, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli kafilede yer almadı.

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