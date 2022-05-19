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Veda maçı günübirlik

Adana Demirspor'u, 3-2 yenerek moral bulan Galatasaray cuma akşamı Antalya'da sezonu tamamlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Veda maçı günübirlik

Adana Demirspor'u, 3-2 yenerek moral bulan Galatasaray cuma akşamı Antalya'da sezonu tamamlayacak. Çarşamba gününü izinli geçiren sarı-kırmızılı takım bugün Florya'da hazırlıklarını sürdürecek. Sarı-kırmızılılar maç günü Antalya'ya gidecek. Galatasaray'a veda eden Arda ve Feghouli kadroda olmayacak.

YASİN KOL YÖNETECEK

Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray'ın Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Yasin Kol'un yöneteceği açıklandı. Trabzon bölgesi hakemi olan Kol, bugüne kadar 105 maçta görev yaptı.

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