GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ertuğrul Taşkıran görüşmesi

Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Süper Lig'in en iyi kalecileri arasına giren Ertuğrul Taşkıran, Galatasaray'ın radarına da girdi.
Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Süper Lig'in en iyi kalecileri arasına giren Ertuğrul Taşkıran, Galatasaray'ın radarına da girdi.
Kerem'le birlikte başarılı file bekçisinin de menajerliğini yapan Erkut Söğüt bu konuda, "Ertuğrul'un 1 yıl daha sözleşmesi var.
Gelecek teklifleri elbette ki Kasımpaşa değerlendirir.
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Transferde kulüp kararını verip, söz bize geldiğinde, oyuncunun daha çok süre alabileceği seçeneklere bakarız" dedi.
Ayrıca "Galatasaray, Ertuğrul'un transfer koşullarını sordu" diye konuştu.
AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın kalesini koruyan ve bu sene gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin de transfer listesine giren Ertuğrul Taşkıran, gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu.
Radyospor'da yayımlanan bir programa konuşan Taşkıran, şu açıklamalarda bulundu:
"KASIMPAŞA'DA ÇOK MUTLUYUM"
Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiği iddialar hakkında konuşan Taşkıran, "Benim söyleyeceğim şey şu olur:
Sonuçta ben Kasımpaşa'da çok mutluyum, sözleşmem bir yıl daha devam ediyor, kaptanlığı bana layık gördüler. Ben de bunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. O yüzden performans arttıkça isteniyorsun. Bu da güzel bir şey.
Sadece ben değil, benim gibi birkaç tane oyuncu var bu şekilde gündem olan ama ben şu anda burada çok mutluyum. İstenilmek tabii ki çok güzel ama sözleşmem devam ediyor, Kasımpaşa'nın oyuncusuyum.
Kulübüm nasıl bir yol çizecekse, harita çizecekse o doğrultuda hareket edeceğim açıkçası.
Kulübümün olumlu olumsuz her tavrının ben arkasındayım. Dediğim gibi, burada kendimi buldum, sahip çıkıyorlar, kendimi burada iyi hissediyorum.
Kulüp nasıl bir insiyatif alırsa o konuyla alakalı saygım sonsuz. Ben de bu doğrultuda hareket edeceğim" dedi.
Kasımpaşa'da ikinci yılını geçiren Ertuğrul, beyaz lacivertli formayla bu sezon 25 maçta forma giyerken kalesinde 33 gol gördü.
32 yaşındaki tecrübeli eldiven 6 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.