Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ertuğrul Taşkıran görüşmesi

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ertuğrul Taşkıran görüşmesi

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon tarihinin en kötü sezonunlarından birini geçiren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Süper Lig'in en iyi kalecileri arasına giren Ertuğrul Taşkıran, Galatasaray'ın radarına da girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ertuğrul Taşkıran görüşmesi

Transferde kulüp kararını verip, söz bize geldiğinde, oyuncunun daha çok süre alabileceği seçeneklere bakarız" dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ertuğrul Taşkıran görüşmesi

Ayrıca "Galatasaray, Ertuğrul'un transfer koşullarını sordu" diye konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ertuğrul Taşkıran görüşmesi

AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın kalesini koruyan ve bu sene gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin de transfer listesine giren Ertuğrul Taşkıran, gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ertuğrul Taşkıran görüşmesi

Radyospor'da yayımlanan bir programa konuşan Taşkıran, şu açıklamalarda bulundu:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ertuğrul Taşkıran görüşmesi

"KASIMPAŞA'DA ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiği iddialar hakkında konuşan Taşkıran, "Benim söyleyeceğim şey şu olur:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ertuğrul Taşkıran görüşmesi

Sonuçta ben Kasımpaşa'da çok mutluyum, sözleşmem bir yıl daha devam ediyor, kaptanlığı bana layık gördüler. Ben de bunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. O yüzden performans arttıkça isteniyorsun. Bu da güzel bir şey.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ertuğrul Taşkıran görüşmesi

Sadece ben değil, benim gibi birkaç tane oyuncu var bu şekilde gündem olan ama ben şu anda burada çok mutluyum. İstenilmek tabii ki çok güzel ama sözleşmem devam ediyor, Kasımpaşa'nın oyuncusuyum.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ertuğrul Taşkıran görüşmesi

Kulübüm nasıl bir yol çizecekse, harita çizecekse o doğrultuda hareket edeceğim açıkçası.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ertuğrul Taşkıran görüşmesi

Kulübümün olumlu olumsuz her tavrının ben arkasındayım. Dediğim gibi, burada kendimi buldum, sahip çıkıyorlar, kendimi burada iyi hissediyorum.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ertuğrul Taşkıran görüşmesi

Kulüp nasıl bir insiyatif alırsa o konuyla alakalı saygım sonsuz. Ben de bu doğrultuda hareket edeceğim" dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ertuğrul Taşkıran görüşmesi

Kasımpaşa'da ikinci yılını geçiren Ertuğrul, beyaz lacivertli formayla bu sezon 25 maçta forma giyerken kalesinde 33 gol gördü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ertuğrul Taşkıran görüşmesi

32 yaşındaki tecrübeli eldiven 6 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

DİĞER
Paris Saint-Germain, Liverpool’un kalbini söküp alıyor! Avrupa futbolunu sarsacak transfer…
Lüks kıyafetleri yüzünden eleştirilen Yasemin Özilhan'dan dalga geçer gibi açıklama!
Cimbom'dan orta sahaya süper isim!
Ismael'den flaş talimat! "Forveti bitirin"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray sil baştan! Özbek'ten 5 milyarlık proje
U19 derbisinde kazanan G.Saray! Maç sonu flaş gönderme
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
EKPSS sonuçları açıklandı! EKPSS kura sonuçları 2022 sorgulama ekranı açıldı!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Frankfurt! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Frankfurt! 01:03
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Frankfurt! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Frankfurt! 00:54
U19 derbisinde kazanan G.Saray! Maç sonu flaş gönderme U19 derbisinde kazanan G.Saray! Maç sonu flaş gönderme 23:44
Kanarya'da hedefte 3 isim var! Yönetim temaslara başladı Kanarya'da hedefte 3 isim var! Yönetim temaslara başladı 23:44
Cimbom'dan orta sahaya süper isim! Cimbom'dan orta sahaya süper isim! 23:43
Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama! Fenerbahçe'de kalacak mı? Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama! Fenerbahçe'de kalacak mı? 23:43
Daha Eski
F.Bahçe'den stoper bombası! Isaak Toure... F.Bahçe'den stoper bombası! Isaak Toure... 23:43
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in golcüsü... Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in golcüsü... 23:42
Trabzonspor'dan 2 yıldız için sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan 2 yıldız için sakatlık açıklaması! 23:42
Spor Toto Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı! Spor Toto Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı! 23:42
Trabzonspor'da sol beke iki aday! Trabzonspor'da sol beke iki aday! 23:42
Ağaoğlu: Abdullah Avcı'nın istekleri... Ağaoğlu: Abdullah Avcı'nın istekleri... 23:41