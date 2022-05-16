Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu!

Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu!

Son dakika spor haberi: İki senedir Adana Demirspor'da kiralık forma giyen Yunus Akgün, Galatasaray'a son kez rakip oluyor. Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel'den beklenen verimi alamayan Aslan, gelecek sezon sağ kanadı 21 yaşındaki oyuncuya teslim edecek. Adana Demirspor, 2000 doğumlu solak yıldızı kadrosunda tutmak istese de sarı-kırmızılı kulüp pazarlık bile yapmadan oyuncusunu geri çağırdı. İşte flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu!

Bu sezon zor günler geçiren Galatasaray'da, gözler transfere çevrildi.

Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu!

Sarı kırmızılılar, gelecek yıl mutlak şampiyonluk hedefinde.

Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu!

Bu doğrultuda transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu!

Galatasaray'ın yeni sezonda ilk transferi Yunus Akgün oldu.

Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu!

Sabah'ın haberine göre, İki senedir Adana Demirspor'a kiralık gönderilen 21 yaşındaki oyuncu, 10 gün sonra temelli sarı-kırmızılı kulübe dönecek.

Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu!

Nef Stadyumu'nda bu akşam sarı-kırmızılılara son kez rakip olacak Yunus'u tribünlerin bağrına basması bekleniyor.

Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu!

Yunus, sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan maça attığı iki golle damgasını vurmuştu.

Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu!

Yunus, toplamda 8 gol-9 asiste ulaştı.

Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu!

Kerem Aktürkoğlu dışındaki hücum oyuncularından beklediği skor katkısını alamayan Galatasaray yeni sezonda Yunus'a güveniyor.

Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu!

PAZARLIK BİLE YAPILMADI

Sağ kanatta Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ile Babel dönüşümlü olarak oynadı ve verim alınamadı.

Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu!

Yeni sezonda sağ kanat Yunus Akgün'e emanet edilecek.

Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu!

2000 doğumlu solak yıldızı Adana Demirspor kadrosunda tutmak istese de sarı-kırmızılı kulüp pazarlık bile yapmadan oyuncusunu geri çağırdı.

Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu!

Yunus, Galatasaray maçı öncesinde idmanda Balotelli ile kavga ettiği yönünde çıkan haberleri ise yalanladı.

Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu!

Futbol kariyerine G.Saray altyapısında başlayan Yunus, 2020-21 sezonunda Adana Demirspor'a kiralık gönderilmişti.

Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu!

21 yaşındaki oyuncu kariyerindeki 4 kupayı da (2 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası bir de Süper Kupa) sarıkırmızılılarla kaldırdı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Atletico Madrid resmen açıkladı, Fenerbahçeliler heyecana kapıldı! Luis Suarez ayrılıyor…
Kerem Bürsin'in sosyal medya fenomenlerine yaptığı eleştiriden eski aşkları Seranay Sarıkaya ve Hande Erçel de nasibini aldı
Kanarya'da iki isme talip var!
İstanbul bordo mavi! İşte görüntüler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslantepe’ye veda günü! 6 futbolcunun son maçı
İşte G.Saray'ın muhtemel 11'i!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2022
Adana'da çıkan yangın şalgamla söndürüldü!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da seçim öncesi Özbek'ten flaş hamle! G.Saray'da seçim öncesi Özbek'ten flaş hamle! 01:07
G.Saray'da seçim öncesi Özbek'ten flaş hamle! G.Saray'da seçim öncesi Özbek'ten flaş hamle! 01:07
Üründül'den F.Bahçe taraftarına övgü! Üründül'den F.Bahçe taraftarına övgü! 00:40
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 00:37
Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu! Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu! 00:31
Kanarya'da iki isme talip var! Kanarya'da iki isme talip var! 00:26
Daha Eski
G.Saray'dan Kerem resti! O teklif reddedildi G.Saray'dan Kerem resti! O teklif reddedildi 00:24
Toroğlu'dan Kartal sözleri: Kanayan yaraları kesti attı Toroğlu'dan Kartal sözleri: Kanayan yaraları kesti attı 00:22
Toroğlu penaltı beklenen pozisyonu değerlendirdi! Toroğlu penaltı beklenen pozisyonu değerlendirdi! 00:22
Rosier'in kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Rosier'in kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 00:21
İsmail Kartal: İkincilik önemli! İsmail Kartal: İkincilik önemli! 00:21
F.Bahçe işini son haftaya bıraktı! İşte puan durumu F.Bahçe işini son haftaya bıraktı! İşte puan durumu 00:21