Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu!

Bu sezon zor günler geçiren Galatasaray'da, gözler transfere çevrildi.
Sarı kırmızılılar, gelecek yıl mutlak şampiyonluk hedefinde.
Bu doğrultuda transfer çalışmaları devam ediyor.
Bu sezon zor günler geçiren Galatasaray'da, gözler transfere çevrildi.
Sarı kırmızılılar, gelecek yıl mutlak şampiyonluk hedefinde.
Bu doğrultuda transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'ın yeni sezonda ilk transferi Yunus Akgün oldu.
Sabah'ın haberine göre, İki senedir Adana Demirspor'a kiralık gönderilen 21 yaşındaki oyuncu, 10 gün sonra temelli sarı-kırmızılı kulübe dönecek.
Nef Stadyumu'nda bu akşam sarı-kırmızılılara son kez rakip olacak Yunus'u tribünlerin bağrına basması bekleniyor.
Yunus, sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan maça attığı iki golle damgasını vurmuştu.
Yunus, toplamda 8 gol-9 asiste ulaştı.
Kerem Aktürkoğlu dışındaki hücum oyuncularından beklediği skor katkısını alamayan Galatasaray yeni sezonda Yunus'a güveniyor.
PAZARLIK BİLE YAPILMADI
Sağ kanatta Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ile Babel dönüşümlü olarak oynadı ve verim alınamadı.
Yeni sezonda sağ kanat Yunus Akgün'e emanet edilecek.
2000 doğumlu solak yıldızı Adana Demirspor kadrosunda tutmak istese de sarı-kırmızılı kulüp pazarlık bile yapmadan oyuncusunu geri çağırdı.
Yunus, Galatasaray maçı öncesinde idmanda Balotelli ile kavga ettiği yönünde çıkan haberleri ise yalanladı.
Futbol kariyerine G.Saray altyapısında başlayan Yunus, 2020-21 sezonunda Adana Demirspor'a kiralık gönderilmişti.
21 yaşındaki oyuncu kariyerindeki 4 kupayı da (2 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası bir de Süper Kupa) sarıkırmızılılarla kaldırdı.