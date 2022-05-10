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Galatasaraylı futbolcular Berkan Kutlu ve Bafetimbi Gomis'ten anlamlı hareket!

Galatasaraylı futbolcular Berkan Kutlu ve Bafetimbi Gomis, "Obeziteye Gol Atıyoruz" etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 16:38
Galatasaraylı futbolcular Berkan Kutlu ve Bafetimbi Gomis'ten anlamlı hareket!

Galatasaraylı futbolcular Berkan Kutlu ve Bafetimbi Gomis, "Obeziteye Gol Atıyoruz" etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi.

Liv Hospital Ulus'ta gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Uzman Doktor Ömer Avlanmış, obezitenin çocukluk yaşlarında başladığını ve Türkiye'nin obezite konusunda dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirterek, "Obezite çocukluk çağında başlayan ve en büyük sağlık sorunlarından biri. Gerekli önlemler alınmazsa kalp ve tansiyon gibi onlarca hastalıkla bizi tehdit eder hale geliyor. Çağımızın en büyük problemi obeziteye vurgu yapmak için destek olan Galatasaray Kulübüne ve futbolcularına teşekkür ederim. "diye konuştu.

BERKAN KUTLU: HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ

Obezitenin çok önemli bir sağlık problemi olduğunu kaydeden Berkan Kutlu, "Obezitede ilk sıralarda yer aldığımızı bilmiyordum. Bunu değiştirmenin bizim elimizde olduğunun farkında olmamız lazım. Ne kadar ses getirebilirsek, ne kadar farkındalık oluşturabilirsek ne mutlu bize. Umarı bu organizasyon da farkındalığa sebep olur." ifadelerini kullandı.

Berkan bu yıl kötü bir sezon geçirdiklerini kaydederek, "Biz kötü bir sezon geçirdik, sezon devam ediyor, en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Önce bu sezon bitsin, sonra gereken planlamayı kulübümüz yapacaktır diye düşünüyorum. Biz sonuna kadar her şeyimizi vermeye devam edeceğiz." dedi.

GOMIS: ÇOCUKLARIN ÇOK DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR

Bafetimbi Gomis ise çocukların yemelerine dikkat etmesi gerektiğini kaydederek, "Türkiye'nin obezitede bu seviyede olduğunu bilmiyordum. Türk mutfağı çok güzel ve obeziteye davetiye çıkarıyor. Geleceğin futbolcular, basketbolcuları olacak çocukların yemesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye'nin obezite savaşında yardımcı olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sarı-kırmızılı futbolcular etkinliğe katılan çocuklarla kısa bir süre top oynarken, bol bol imza dağıttılar.



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