GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık...

Takvim'de yer alan habere göre; bir süre sonra kulübeye geri dönen Mısırlı futbolcunun, dün akşam yaşananlar sonrası ise Galatasaray ile köprüleri tamamen attığı ve ayrılık sürecinin hızlandığı öne sürülüyor.

Menajeri aracılığıyla Fransa'dan bazı kulüplerin ilgisini bildirdiği Mohamed'in kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye almaya hazırlandığı ve ayrılık sürecinin hızlandığı belirtiliyor.