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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık...

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Golsüz beraberlik ile sona eren maçta Sarı-Kırmızılı ekibin golcüsü Mostafa Mohamed'in oyundan çıktıktan sonra gösterdiği tepki dikkatleri çekti. Mohamed'in kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye almaya hazırlandığı ve ayrılık sürecinin hızlandığı belirtiliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 15:14
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık...

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçın 68.dakikasında oyundan alınan Mostafa Mohamed, yedek kulübesinde koltukları tekmelemiş ve direkt soyunma odasına gitmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık...

Sürekli ilk 11'de forma giyemediği için Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Mısırlı golcünün, Başakşehir maçı sonrası Sarı-Kırmızılı kulüple psikolojik olarak köprüleri tamamen attığı öne sürülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık...

Galatasaray'da bu sezon bir türlü ilk 11'de istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Mostafa Mohamed, kısa bir süre önce menajerinden kendisine kulüp bulmasını istemişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık...

Galatasaray'ın Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık...

Ancak 68. dakikada oyundan alınan Mısırlı forvet, bu kararı ise hiç hoş karşılamamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık...

Oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde koltukları tekmeleyen ve karara tepki gösteren Mohamed, ardından ise direkt olarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık...

Takvim'de yer alan habere göre; bir süre sonra kulübeye geri dönen Mısırlı futbolcunun, dün akşam yaşananlar sonrası ise Galatasaray ile köprüleri tamamen attığı ve ayrılık sürecinin hızlandığı öne sürülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık...

Menajeri aracılığıyla Fransa'dan bazı kulüplerin ilgisini bildirdiği Mohamed'in kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye almaya hazırlandığı ve ayrılık sürecinin hızlandığı belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık...

Galatasaray'ın ise 4 milyon Dolar karşılığında Mısır'ın Zamalek takımından transfer ettiği Mohamed'i kâr ederek satmaya sıcak baktığı ve 7-8 milyon Euro civarında bir teklifte 24 yaşındaki forvetin gidişine izin verebileceği konuşuluyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık...

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in de Mohamed'in Başakşehir maçında oyundan alındıktan sonra verdiği tepki sebebiyle Mısırlı futbolcuyu kalan iki maçta yedek kulübesinde tutabileceği iddia ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık...

FRANSA'DAN TALİBİ ÇOK

Daha önce Galatasaray'dan Bordeaux'a transferi son anda gerçekleşmeye Mostafa Mohamed'in, bu kez ayrılmayı kafasına koyduğu kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık...

Öte yandan Mostafa Mohamed'e, Fransa'dan ilgi olduğu aktarıldı.

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