GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık...

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçın 68.dakikasında oyundan alınan Mostafa Mohamed, yedek kulübesinde koltukları tekmelemiş ve direkt soyunma odasına gitmişti.
Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçın 68.dakikasında oyundan alınan Mostafa Mohamed, yedek kulübesinde koltukları tekmelemiş ve direkt soyunma odasına gitmişti.
Sürekli ilk 11'de forma giyemediği için Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Mısırlı golcünün, Başakşehir maçı sonrası Sarı-Kırmızılı kulüple psikolojik olarak köprüleri tamamen attığı öne sürülüyor.
Galatasaray'da bu sezon bir türlü ilk 11'de istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Mostafa Mohamed, kısa bir süre önce menajerinden kendisine kulüp bulmasını istemişti.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başladı.
Ancak 68. dakikada oyundan alınan Mısırlı forvet, bu kararı ise hiç hoş karşılamamıştı.
Oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde koltukları tekmeleyen ve karara tepki gösteren Mohamed, ardından ise direkt olarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.
Takvim'de yer alan habere göre; bir süre sonra kulübeye geri dönen Mısırlı futbolcunun, dün akşam yaşananlar sonrası ise Galatasaray ile köprüleri tamamen attığı ve ayrılık sürecinin hızlandığı öne sürülüyor.
Menajeri aracılığıyla Fransa'dan bazı kulüplerin ilgisini bildirdiği Mohamed'in kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye almaya hazırlandığı ve ayrılık sürecinin hızlandığı belirtiliyor.
Galatasaray'ın ise 4 milyon Dolar karşılığında Mısır'ın Zamalek takımından transfer ettiği Mohamed'i kâr ederek satmaya sıcak baktığı ve 7-8 milyon Euro civarında bir teklifte 24 yaşındaki forvetin gidişine izin verebileceği konuşuluyor.
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in de Mohamed'in Başakşehir maçında oyundan alındıktan sonra verdiği tepki sebebiyle Mısırlı futbolcuyu kalan iki maçta yedek kulübesinde tutabileceği iddia ediliyor.
FRANSA'DAN TALİBİ ÇOK
Daha önce Galatasaray'dan Bordeaux'a transferi son anda gerçekleşmeye Mostafa Mohamed'in, bu kez ayrılmayı kafasına koyduğu kaydedildi.
Öte yandan Mostafa Mohamed'e, Fransa'dan ilgi olduğu aktarıldı.
Buna göre Montpellier ve Lens'in ciddi şekilde Mohamed ile ilgilendiği ve Galatasaray ile görüşmelere başlayacağı ifade edildi.
Bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Mostafa Mohamed 7 gol atıp 5 de asist yaptı.
Bu maçların 16'sında sahada ilk 11'de yer aldı.