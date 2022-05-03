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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Luyindama piyangosu! 3 milyon Euro...

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın kiralık olarak gönderiiği isimlerden yeni haberler geliyor. Sarı-Kırmızılı ekibin Al Taawoun'a kiraladığı Kongolu futbolcu Luyindama için Arabistan ekibinin 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığını bildirildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Luyindama piyangosu! 3 milyon Euro...

Galatasaray 'da beklentileri karşılayamayan ve devre arasında Al Taawoun takımına kiralanan Christian Luyindama, Suudi Arabistan'da parlak günlerine döndü. Yeni takımında istikrarlı bir şekilde ilk 11'de forma giyen Luyindama'nın gösterdiği performansın Suudi kulübü tarafından beğenildiği ve Al Taawoun'un sezon sonunda 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığı öne sürüldü. Kongolu stoperin, satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ise Sarı-Kırmızılı kulübün kasasına 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli girmiş olacak. Hem de Galatasaray, 1.2 milyon euro'luk yıllık ücretinden kurtulacak.

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