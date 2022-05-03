Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray 'da seçim kaosu nihayet sona eriyor... Sarı-kırmızılı kulüp, yeni seçim tarihini resmi internet sitesinden duyurdu. Açıklamada, seçimin 4 Haziran'da olacağı yeterli çoğunluk olmazsa tarihin 11 Haziran olduğu belirtildi.
Galatasaray 'da seçim kaosu nihayet sona eriyor... Sarı-kırmızılı kulüp, yeni seçim tarihini resmi internet sitesinden duyurdu. Açıklamada, seçimin 4 Haziran'da olacağı yeterli çoğunluk olmazsa tarihin 11 Haziran olduğu belirtildi. İşte Galatasaray'ın açıklaması: "2 Mayıs 2022 yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur."