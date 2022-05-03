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Galatasaray'da Domenec Torrent gidiyor! 3 maçlığına Hakan Balta geliyor

Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona eriyor... Sarı-kırmızılılarda Başkan Burak Elmas, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı ile bizzat görüşerek, mümkün olan en düşük maliyetle sözleşmeyi feshetmeye çalışacağı öğrenildi. Torrent'in yerine son 3 maçta görev alacak isim de belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 10:35
Galatasaray'da Domenec Torrent gidiyor! 3 maçlığına Hakan Balta geliyor

Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine 14 Ocak'ta göreve getirilen Domenec Torrent'in kötü gidişe son verememesi ve Sivasspor yenilgisi sonrasındaki açıklamaları, başkan Burak Elmas'ın sabrını taşırdı.

Galatasaray'da Domenec Torrent gidiyor! 3 maçlığına Hakan Balta geliyor

Seçime hazırlanan mevcut başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün de çalışmayı düşünmediği Torrent'in biletini kesmek için sezon sonu beklenmeyecek.

Galatasaray'da Domenec Torrent gidiyor! 3 maçlığına Hakan Balta geliyor

Hürriyet'in haberine göre; Başkan Burak Elmas, yolları ayırmak için bu hafta içinde Torrent ile masaya oturacak. Elmas, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı ile bizzat görüşerek, mümkün olan en düşük maliyetle sözleşmeyi feshetmeye çalışacak.

Galatasaray'da Domenec Torrent gidiyor! 3 maçlığına Hakan Balta geliyor

SON 3 MAÇTA HAKAN BALTA GELECEK
Fesih konusunda anlaşma sağlanırsa, sezonun son 3 maçında teknik direktörlük görevini, halen Galatasaray U19 Takımı'nı çalıştıran Hakan Balta yapacak.

Galatasaray'da Domenec Torrent gidiyor! 3 maçlığına Hakan Balta geliyor

Sarı kırmızılı ekip ligdeki son 3 karşılaşmasını Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynayacak.

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