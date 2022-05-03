Beklemeye gerek yok: İstifa et!

Torrent'in açıklamaları sosyal medyanın gündemine de bomba gibi düştü. İspanyol hocayı eleştiren taraftarlar bir an önce istifa etmesini istedi.

İşte o yorumlardan bazıları:

* Maç sonunda yaptığı açıklamalar asla ama asla kabul edilemez. Sen cidden art niyetli bir insansın Domenec Torrent! @gicabey

* Domenec Torrent, Türkiye'ye gelmiş en kötü teknik direktördür. @marioleminabey

* Eserinizle gurur duyun ! @PesindeyizApp

* Ne Torrent'ten Galatasaray'a hoca olur, ne de Burak Elmas'tan Galatasaray'a başkan. @atavratfelipe

* Beklemeye gerek yok ! Torrent istifa ! @Oguz_Altay

KULÜBE ZARAR VERİYOR (MİNİ YORUM: SERKAN KORKMAZ)

Torrent, Galatasaray gibi önemli bir kulüpte çalışma şansı yakaladı ve Barcelona'daki golsüz biten maçla kariyeri açısından amacına ulaştı. Bir aydır ne yapacağını bilemeyen sportif direktör dediği kişi (adı bile hatırlanmıyor) ve teknik heyetindeki herkesle yapılan uzun vadeli sözleşmeler yeni yönetimin ayak bileklerinde pranga olacak. Elmas yönetiminin, martta ibra edilmeyecekleri bu kadar ortadayken kaç kişiyi tazminat zengini yaptı saymadım. İspanyol hoca belli ki kulüpten gittiğinde yapacağı açıklamalarla kulübün marka değerine zarar vermeye devam edecek. Bunu cepleri parayla doluyken yapması çok acı olacak. Sebep olanların yüzü kızarıyor mu acaba?