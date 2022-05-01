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Yeni seçim 11 Haziran'da

Davalar açıldı ve bu süreci adaylarla birlikte yürüttük. Bir kez ağzımdan ‘seçim olmayacak’ diye bir şey çıkmadı. Aksine her defasında gereğinin yapılacağını söyledik. Pazartesi (yarın) karar alıp yürürlüğe sokacağız. Galatasaray'da seçim olacak. Başkalarının yaptığı gibi, Galatasaray'ın iradesine rağmen koltuklarda oturmayız

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Yeni seçim 11 Haziran'da

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yeni seçim tarihini açıkladı ve tartışmalara nokta koydu. 21-28 Mayıs tarihlerine seçim koymadığı için Divan Kurulu Toplantısı'nda sert eleştirilere maruz kalan ve kongreye engellemekle suçlanan Elmas, "Anlamıyorlar. Tekrar söylüyorum: Bu seçim olacak. Bir takım davalar açıldı. Bu süreci adaylarla birlikte yürüttük. Bir kez ağzımdan 'seçim olmayacak' diye bir şey çıkmadı. Aksine her defasında seçim için gereğinin yapılacağını söyledik. Cuma günü elimize ilan etmiş olduğumuz seçimin iptal edildiğine dair mahkeme kararı ulaştı. Bu karardan sonra bir istişare yaptık. Başkan adayları bize 21-28 Mayıs tarihini arzu ettiklerini söylediler" diye konuştu.

TARİHİ GÖRÜŞMEK İSTEDİK

"Bu tarih için en geç Salı gününe kadar yönetim kurulu kararının alınması gerekiyordu" ifadesini kullanan Galatasaray Başkanı Burak Elmas şöyle devam etti: Yönetim kurulu üyeleriyle bu konuyu istişare etmek için adaylardan süre istedik. Tüm yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mahkemeye başvurarak tedbir kararının kalkmasını istedik. Yaptığımız talebin reddedilmesinin ardından konuları istişare etmemiz gerekiyordu. Önümüzde iki tarih bulunuyor. Başkan adaylarının istediği; 21-28 Mayıs tarihleri... Divan'ın da tavsiye kararı aynı zamanda... Bir diğeri de üyelerimizin topladığı ve benim de desteklediğim 4-11 Haziran tarihleri...

DERİN YARALAR AÇACAK

Pazartesi günü; 4-11 Haziran'da yeni seçimin yapılması için kararı alacağız ve yürürlüğe sokacağız. Galatasaray'da seçim olacak. Başkalarının yaptığı gibi, Galatasaray'ın iradesine rağmen bu koltuklarda otur- ma-ya-ca-ğız." Elmas, Divan'a katılmamasıyla ilgili de şunları söyledi: Biz bugüne kadar divan kurullarının hepsine katıldık. Biz divan kurulunun almış olduğu toplanma kararına katılmadık. Bu toplantıyı doğru bulmamız ve katılmamamızda çok doğal hakkımızdır. Divan'a gitmediğim için çok memnunum. Galatasaray'da üslup ve davranışlar açısından derin yara açacak bir toplantıya gitmemekten memnunum.

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